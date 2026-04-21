EuroLeague: Ο Χιφί έσπασε το ρεκόρ συνολικών πόντων σε μια σεζόν
Η Παρί στην παρθενική της συμμετοχή στην Ευρωλίγκα όχι μόνο στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, αλλά κατάφερε να ξεχωρίσει, εξασφαλίζοντας θέση στη δεκάδα και φτάνοντας μέχρι τα playoffs της διοργάνωσης. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την πορεία είχαν οι Τι Τζέι Σορτς, Τάισον Γουόρντ και Ναντίρ Χιφί. Οι δύο πρώτοι αποχώρησαν το περασμένο καλοκαίρι για την […]
NBA: Ο ιδιοκτήτης των Μπλέιζερς βάζει τους οπαδούς να πληρώσουν ακόμα και τα… δωρεάν μπλουζάκια
Ο Τομ Ντάντον μπορεί να συγκαταλέγεται στους δισεκατομμυριούχους ιδιοκτήτες του NBA, με περιουσία που ξεπερνά τα 2,5 δισ. δολάρια, όμως στην πρώτη του «θητεία» στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς φαίνεται πως έχει επιλέξει μια πολιτική που περισσότερο παραπέμπει σε… χρεοκοπία παρά σε οικονομική άνεση. Ο νέος ιδιοκτήτης του franchise από το Όρεγκον έχει ήδη αρχίσει να […]
Άρης: Η αποστολή των κιτρινόμαυρων για τον αγώνα με το Περιστέρι – Τι είπε ο Χασανίδης για τον αγώνα
Ο Άρης Θεσσαλονίκης Betsson ρίχνεται στη μάχη αύριο (22/04, 18:00) στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», όπου θα αντιμετωπίσει το Περιστέρι Betsson σε εξ αναβολής αναμέτρηση για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Το παιχνίδι αποτελεί τον προτελευταίο αγώνα της κανονικής περιόδου για την ομάδα του Ίγκορ Μίλιτσιτς, η οποία συνεχίζει τη μάχη για την 5η θέση […]
Οι αγκαλιές και τα πειράγματα του Λεσόρ με τους παίκτες της Μονακό (vid)
Λίγες ώρες απομένουν για τη μεγάλη αναμέτρηση του Παναθηναϊκός AKTOR απέναντι στη Μονακό (21/4, 21:00, Novasports Prime), στο πλαίσιο των play-in της EuroLeague, με το ενδιαφέρον να είναι στα ύψη. Ξεχωριστή στιγμή καταγράφηκε στην τελευταία προπόνηση των Μονεγάσκων, όπου ο Ματίας Λεσόρ βρέθηκε σε γνώριμα λημέρια και είχε θερμούς εναγκαλισμούς με τους Ματ Στραζέλ και […]
Αιχμηρή απάντηση του Φουρνιέ στον Ναν: «Το να μιλάς υποτιμητικά για κάποιον δεν σε κάνει καλύτερο»
Με μία ανάρτηση στο X, ο Εβάν Φουρνιέ απάντησε στο σχόλιο του Κέντρικ Ναν για τον Σάσα Βεζένκοφ. Ο Γάλλος σούπερ σταρ του Ολυμπιακού ανέφερε «το να μιλάς υποτιμητικά για κάποιον δεν σε κάνει καλύτερο». Ο Εβάν Φουρνιέ απάντησε στον Κέντρικ Ναν για τα σχόλια του σχετικά με τον Σάσα Βεζένκοφ. «Οι ηγετικοί guards έχουν συνήθως […]