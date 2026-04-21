Ο Τομ Ντάντον μπορεί να συγκαταλέγεται στους δισεκατομμυριούχους ιδιοκτήτες του NBA, με περιουσία που ξεπερνά τα 2,5 δισ. δολάρια, όμως στην πρώτη του «θητεία» στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς φαίνεται πως έχει επιλέξει μια πολιτική που περισσότερο παραπέμπει σε… χρεοκοπία παρά σε οικονομική άνεση.

Ο νέος ιδιοκτήτης του franchise από το Όρεγκον έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζει μια σειρά από περικοπές που έχουν προκαλέσει αίσθηση γύρω από την ομάδα, με στόχο τη σημαντική μείωση των λειτουργικών εξόδων.

Μεταξύ άλλων, έχει αποφασίσει να μην προσφέρονται πλέον συμβόλαια προπονητών άνω του 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων ετησίως, κίνηση που δημιουργεί ερωτήματα για το μέλλον του τεχνικού τιμ και τη σταθερότητα στον πάγκο.

Παράλληλα, έχουν τεθεί αυστηροί κανόνες ακόμα και στην καθημερινότητα του οργανισμού: το προσωπικό καλείται να κάνει check-out από τα ξενοδοχεία μέχρι μια συγκεκριμένη ώρα ώστε να αποφεύγονται επιπλέον χρεώσεις, ενώ ακόμα και οι χώροι αποκατάστασης έχουν περιοριστεί, με αποτέλεσμα φυσιοθεραπείες και μασάζ να γίνονται πλέον… όπου υπάρχει διαθέσιμος χώρος στα αποδυτήρια.

Οι αλλαγές δεν σταματούν εκεί. Οι παίκτες με two-way συμβόλαια δεν θα ταξιδεύουν πλέον με την υπόλοιπη ομάδα στα εκτός έδρας παιχνίδια, ενώ ακόμα και τα δωρεάν μπλουζάκια για τους φιλάθλους σε πιθανή postseason καμπάνια, μπαίνουν πλέον σε καθεστώς… κόστους.