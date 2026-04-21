Η Μπαρτσελόνα πήρε άνετη νίκη με 80-72 απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα στο πλαίσιο των Play-In της EuroLeague, εξασφαλίζοντας την πρόκριση για το επόμενο κρίσιμο παιχνίδι.

Οι Καταλανοί ήταν ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, έχοντας σταθερά τον έλεγχο του ρυθμού και χτίζοντας διψήφιες διαφορές από νωρίς. Πρωταγωνιστές για την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ ήταν οι Γουίλ Κλάιμπερν και Κέβιν Πάντερ, οι οποίοι σημείωσαν από 22 πόντους, οδηγώντας επιθετικά την ομάδα τους, ενώ σημαντική συνεισφορά είχε και ο Νίκολας Σατοράνσκι (11 πόντους).

Ο Ερυθρός Αστέρας προσπάθησε να αντιδράσει με τους ΜακΙντάιρ και Μπάτλερ, όμως δεν κατάφερε να πλησιάσει ουσιαστικά στο σκορ, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός συνέχειας.

Πλέον, η Μπαρτσελόνα στρέφει την προσοχή της στη μεγάλη αναμέτρηση με τη Μονακό, με έπαθλο το τελευταίο εισιτήριο για τα playoffs της EuroLeague.