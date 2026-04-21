Ο Φαρίντ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 13 πόντους και 8 ριμπάουντ, προσφέροντας ενέργεια και σταθερότητα στη νίκη με 87-79 απέναντι στη Μονακό τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο ψηλός του «πρασίνων» έστειλε μήνυμα αποφασιστικότητας ενόψει της συνέχειας, τονίζοντας ότι ο στόχος του Παναθηναϊκού είναι η κορυφή και η κατάκτηση του τίτλου, ενόψει των αναμετρήσεων με τη Βαλένθια στα playoffs.

«Αυτή είναι η δουλειά μου, για αυτό με έφεραν εδώ. Επέστρεψαν οι τραυματίες, εγώ δε σταμάτησα να δουλεύω. Στόχος είναι ο τίτλος. Πάμε να κερδίσουμε τη Βαλένθια, να κάνουμε τη δουλειά εκτός έδρας και να έρθουμε εδώ να την τελειώσουμε.

Τώρα είναι η ώρα που όλα μετράνε. Αν νομίζατε πως ήμουν καλός τον Νοέμβριο (σ.σ. είχε αναδειχθεί MVP του μήνα), περιμένετε να με δείτε τώρα», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Φαρίντ.

