Ο Παναθηναϊκός πέρασε το εμπόδιο των Play In με τη νίκη επί της Μονακό και θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια στα playoffs. Που σημαίνει επίσης ότι δεν θα έχουμε «εμφύλιο», μιας και ο Ολυμπιακός περιμένει αντίπαλο από το Μονακό – Μπαρτσελόνα.

Ο δρόμος προς το Final Four στο δικό του γήπεδο συνεχίζεται για τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» επικράτησαν της Μονακό στο T-Center με 87-79 και μπαίνουν σε ρυθμό playoffs, καθώς θα αντιμετωπίσουν τη 2η της κανονικής διάρκειας Βαλένθια. Η νίκη των «πρασίνων» σημαίνει αυτομάτως ότι δεν θα έχουμε εμφύλιο στην εν λόγω διαδικασία, μιας και απέφυγε τις αναμετρήσεις με τον Ολυμπιακό.

Στον άλλο αγώνα των Play In, η Μπαρτσελόνα νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα με 80-72, με τους Σέρβους να πηγαίνουν… σπίτι τους. Η ηττημένη από το ματς με τον Παναθηναϊκό, Μονακό θα αντιμετωπίσει στην έδρα της στις 24 Απριλίου τους Καταλανούς, με στόχο το 8ο και τελευταίο εισιτήριο για τα playoffs, εκεί όπου τους περιμένει ο Ολυμπιακός.

Οι πρώτοι αγώνες των Play Offs είναι προγραμματισμένοι στις 28 Απριλίου. Θυμίζουμε ότι το σύστημα είναι Best of Five, δηλαδή στις τρεις νίκες.

Play in

21/4 21:00 Παναθηναϊκός – Μονακό 87-79

21/4 21:45 Μπαρτσελόνα – Ερ. Αστέρας 80-72

24/4 21:45 Μονακό – Μπαρτσελόνα

Τα μέχρι τώρα ζευγάρια των Play-Offs:

1ος αγώνας

28/4 21:00 Ολυμπιακός – Μονακό ή Μπαρτσελόνα

28/4 20:45 Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις Κάουνας

28/4 21:45 Βαλένθια – Παναθηναϊκός

29/4 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ

2ος αγώνας

30/4, 20:45 Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις

30/4, 21:00 Ολυμπιακός – Μονακό ή Μπαρτσελόνα

30/4, 21:45 Βαλένθια – Παναθηναϊκός

1/5 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ

Οι υπόλοιποι αγώνες (αν χρειαστούν παραπάνω από τρεις) θα διεξαχθούν 5-6 Μαΐου, 7-8 Μαΐου και 12-13 Μαΐου.