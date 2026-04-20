Σοβαρά επεισόδια σημάδεψαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (20/04) το μεγάλο ντέρμπι της Παραγουάης ανάμεσα στην Ολίμπια και τη Σέρο Πορτένιο.

Η αναμέτρηση διακόπηκε για περίπου 90 λεπτά, όταν στις εξέδρες ξέσπασαν βίαιες συγκρούσεις μεταξύ οπαδών και αστυνομικών δυνάμεων. Τα επεισόδια ξεκίνησαν από τη βόρεια κερκίδα, όπου φίλαθλοι των φιλοξενούμενων ήρθαν σε έντονη σύγκρουση με τις αρχές.

Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα, με την αστυνομία να προχωρά σε χρήση πλαστικών σφαιρών και άλλων μέσων καταστολής, προκειμένου να απομακρύνει το πλήθος και να επαναφέρει την τάξη.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα καταγράφονται σκηνές μεγάλης έντασης, ενώ σε ένα από τα περιστατικά οπαδοί φαίνονται να αφαιρούν την ασπίδα αστυνομικού.

Οι εικόνες από το γήπεδο προκάλεσαν έντονο προβληματισμό, επισκιάζοντας πλήρως το αγωνιστικό μέρος της αναμέτρησης.

