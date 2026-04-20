Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ρουμανίας ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Γκεόργκε Χάτζι , ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας με συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας.

Ο Χάτζι διαδέχεται τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, μία θέση που έμεινε κενή μετά την απώλεια του μεγάλου Ρουμάνου προπονητή, αφήνοντας πλέον στα χέρια ενός ακόμη σπουδαίου ονόματος του ρουμανικού ποδοσφαίρου την προσπάθεια της εθνικής ομάδας για τη συνέχεια.

🇷🇴 Romanya Futbol Federasyonu, Gheorghe Hagi ile milli takım teknik direktörlüğü görevi için 4 yıllık sözleşme imzaladı. pic.twitter.com/6UfU6DVzfl — Peşindeyiz Galatasaray! (@PesindeyizApp) April 20, 2026

Ο άλλοτε κορυφαίος άσος είχε τελευταίο σταθμό την Φαρούλ , ενώ στο παρελθόν έχει εργαστεί επίσης σε ομάδες όπως η Βιτορούλ, Γαλατασαράι, Στεάουα Βουκουρεστίου, Μπούρσασπορ.