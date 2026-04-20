Ένα πρωτόγνωρο περιστατικό σημειώθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Ολλανδίας την Κυριακή (19/4), όταν ο γνωστός διαιτητής Ντάνι Μάκελι βρέθηκε στο επίκεντρο για λόγο πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Άλκμααρ και τη Ναϊμέχεν, ο Ολλανδός ρέφερι δέχθηκε κλήση μέσω της ενδοεπικοινωνίας του και απομακρύνθηκε προσωρινά για να ενημερωθεί σχετικά με ζήτημα ασφαλείας στις εξέδρες.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά το τρίτο γκολ της Άλκμααρ, όταν υπήρξαν αναφορές για πιθανή χρήση πυροτεχνημάτων στις κερκίδες του «Ντε Κούιπ». Η κατάσταση προκάλεσε προσωρινή αναστάτωση, με τον πάγκο της Άλκμααρ να ζητά εξηγήσεις.

De beelden: makkelie krijgt een telefoontje van Boekhoorn. Het mocht niet baten. #aznec

Ο Μάκελι χειρίστηκε με ψυχραιμία την υπόθεση, ενημερώνοντας πως οι υπεύθυνοι ασφαλείας είχαν τον έλεγχο και ότι δεν υπήρχε λόγος διακοπής του αγώνα. Η διαχείρισή του απέσπασε θετικά σχόλια από τα ολλανδικά μέσα ενημέρωσης.

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό μέρος, η Άλκμααρ κυριάρχησε απέναντι στη Ναϊμέχεν, επικρατώντας με 5-1 και κατακτώντας το Κύπελλο Ολλανδίας για πέμπτη φορά στην ιστορία της.