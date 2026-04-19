Έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη έπειτα από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στο πανεπιστήμιο της Αϊόβα, στις κεντρο-δυτικές ΗΠΑ, έγινε γνωστό από το ίδρυμα.

«Ομάδες διάσωσης έχουν αναπτυχθεί στο σημείο. Έχουν επιβεβαιωθεί θύματα. Αποφύγετε την περιοχή», δηλώνει το πανεπιστήμιο σε ένα δελτίο Τύπου που δημοσίευσε στον ιστότοπό του λίγο μετά τις 02.00 το πρωί τοπική ώρα (10.00 ώρα Ελλάδας), χωρίς να δίνει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Το πανεπιστήμιο ανέφερε πως οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κοντά στη διασταύρωση των οδών College και Clinton, μία συνοικία γνωστή για τη νυχτερινή ζωή της.

Των πυροβολισμών προηγήθηκαν επεισόδια μεταξύ νεαρών, όπως φαίνεται και σε βίντεο που κάνουν τον γύρου του διαδικτύου.