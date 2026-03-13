Ένοπλος άνοιξε πυρ σήμερα στο πανεπιστήμιο Old Dominion (ODU) στο Νόρφολκ, στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους δύο, προτού τον πυροβολήσουν και πέσει νεκρός, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο δράστης άνοιξε πυρ στις 10:49 το πρωί (τοπική ώρα, 16:49 στην Ελλάδα) στο κτίριο Constant Hall του ODU. Ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ εξήρε το θάρρος ορισμένων φοιτητών που παρενέβησαν και συνέβαλαν στην εξουδετέρωση του ενόπλου.

🇺🇸 The Old Dominion University, Virginia shooter has reportedly been identified as «Mohamed Jalloh,» a MIGRANT from western Africa who got arrested in 2016 for giving SUPPORT TO ISIS https://t.co/AnvIoE45Wa pic.twitter.com/UJK1NgOdyl — The Daily News (@DailyNewsJustIn) March 12, 2026

«Σε συνδυασμό με την ταχεία αντίδραση των δυνάμεων επιβολής του νόμου, αδιαμφισβήτητα έσωσαν ζωές», τόνισε ο Πατέλ.

Το FBI αντιμετωπίζει αυτήν την επίθεση ως «τρομοκρατική ενέργεια», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, δράστης της επίθεσης ήταν ο Μοχάμεντ Μπέιλορ Τζάλοχ, 36 ετών, πρώην μέλος της Εθνοφρουράς.

Το 2016 ο Τζάλοχ είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 11 ετών για δεσμούς με την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Αποφυλακίστηκε όμως τον Δεκέμβριο του 2024.