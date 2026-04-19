Σημαντική επιτυχία πέτυχε η Εθνική Ελλάδας Γυναικών, η οποία κατάφερε να εξασφαλίσει την παρουσία της στα playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την πορεία της στη League C των προκριματικών.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή έπαιξε η νίκη των Νήσων Φερόε επί της Γεωργίας με 1-0, αποτέλεσμα που «κλείδωσε» την πρωτιά για την ομάδα του Βασίλη Σπέρτου στον όμιλο.

Με αυτή την εξέλιξη, η Ελλάδα συνεχίζει το ταξίδι της προς την τελική φάση του Μουντιάλ, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες για μια ιστορική πρόκριση σε μεγάλη διοργάνωση.

Ταυτόχρονα, η πορεία αυτή συνοδεύτηκε και από την άνοδο της ομάδας στη League B της UEFA, όπου είχε αγωνιστεί και το 2023, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή πρόοδο και την ανοδική της πορεία στο ευρωπαϊκό γυναικείο ποδόσφαιρο.