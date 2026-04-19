Άκρως συγκινητικές στιγμές καταγράφηκαν σήμερα, Κυριακή του Θωμά, στα Σούρμενα, με Ποντίους από την Ελλάδα και το εξωτερικό να συγκεντρώνονται για το μεγάλο ταφικό τους έθιμο, στο οποίο η Ανάσταση «συναντά» τη μνήμη των προγόνων τους.

Από νωρίς το πρωί της Κυριακής, ένα μεγάλο πλήθος άρχισε να μαζεύεται στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Σουρμένων, για τη Θεία Λειτουργία. Μετά, με μια μεγάλη πομπή με τις παραδοσιακές φορεσιές τους, κινήθηκαν προς το Κοιμητήριο. Οι εικόνες που καταγράφηκαν ήταν μοναδικές: Οι οικογένειες μαζεύτηκαν στους τάφους των ανθρώπων τους, έστρωσαν τραπεζομάντηλα και εκεί απλώθηκαν μεζέδες, κόκκινα αυγά, ούζο και τσουρέκια. Ακολούθως τελέστηκε τρισάγιο σε κάθε τάφο. Τη σιωπή και τις νοσταλγικές συζητήσεις για τους ανθρώπους τους που χάθηκαν «έσπαγε» ο σπαρακτικός ήχος της ποντιακής λύρας.

Οι Πόντιοι των Σουρμένων αναβιώνουν το Ταφικό Έθιμο, που έφεραν από τον Ιστορικό Πόντο, εδώ και 103 χρόνια. Και φέτος, η συγκίνηση ήταν διπλή, καθώς την τιμητική του είχε ο Σύλλογος Ποντίων από το Ρόιτλινγκεν της Γερμανίας. Τα μέλη του ταξίδεψαν από την ξενιτιά για να βιώσουν για πρώτη φορά το έθιμο στις ρίζες του, προσδίδοντας έναν ξεχωριστό τόνο στην τελετή, όπου τελέστηκε τρισάγιο σε κάθε τάφο ξεχωριστά.

Η Άννα Διαμαντοπούλου, σε δήλωσή της στο Orange Press Agency τόνισε τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης: «Εκατόν τρία χρόνια τώρα η Ένωση Ποντίων στα Σούρμενα αναβιώνει το ταφικό έθιμο. Είναι ένα έθιμο που έρχεται από χιλιάδες χρόνια πριν, από τον Πόντο, που το έχουν κρατήσει ζωντανό, όπως ζωντανή μένει η μνήμη του ποντιακού Ελληνισμού. Και όλοι μας, είτε Πόντιοι είτε όχι, κλίνουμε το γόνυ σ’ αυτή την τεράστια προσπάθεια που έχουν κάνει και κρατούν ζωντανό τον ποντιακό πολιτισμό. Θέλω κι εγώ να συγχαρώ την Ένωση Ποντίων Σουρμένων που σήμερα έφερε εδώ τους Πόντιους από όλη την Ελλάδα αλλά και από τη Γερμανία. Χριστός Ανέστη!»