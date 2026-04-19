Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται το κρατικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2026, σύμφωνα με το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε, προβλέποντας συνολικά 13.595 φιλοξενούμενους σε όλη τη χώρα. Από αυτούς, 9.675 είναι παιδιά, 1.820 ηλικιωμένοι και 2.100 άτομα με αναπηρίες, παιδιά και ενήλικες. Η συνολική δαπάνη του προγράμματος δεν θα ξεπεράσει τα 7 εκατ. ευρώ.

Οι δήμοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα

Για το 2026, η οργάνωση και λειτουργία των κρατικών κατασκηνώσεων ανατίθεται σε 29 δήμους της χώρας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται περιοχές όπως η Κερατέα, η Αμφιλοχία, η Νέα Πέραμος Καβάλας, η Μάκρη Αλεξανδρούπολης, τα Χανιά, η Μεταμόρφωση Χαλκιδικής, η Κέρκυρα και το Θέρμο.

Ωστόσο, το ίδιο ΦΕΚ διευκρινίζει ότι 17 κατασκηνώσεις δεν θα λειτουργήσουν την επόμενη περίοδο. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι κατασκηνώσεις στη Β’ Νέας Πεντέλης, Πεντέλη, Γαλατά Πόρου, Δ’ Αγίου Ανδρέα, Ποταμιά Θάσου, Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης, Χρυσοπηγή Σερρών, Πρινιά Σάμου, Σκλάβια Χίου, Μυτιλήνη και Κοκκίνη Χάνι Ηρακλείου.

Προβλέψεις φιλοξενίας και δυναμικότητα

Για τις κατασκηνώσεις που θα λειτουργήσουν, το πρόγραμμα προβλέπει δεκαήμερες περιόδους φιλοξενίας με διαφορετική κατανομή ανά κατηγορία ωφελουμένων. Η Κερατέα Αττικής θα υποδεχθεί αποκλειστικά παιδιά, με 1.430 θέσεις, ενώ η Ε’ Αγίου Ανδρέα Αττικής θα φιλοξενήσει άτομα με αναπηρίες και ηλικιωμένους, συνολικής δυναμικότητας 1.410 ατόμων.

Η Νέα Πέραμος Καβάλας προβλέπεται να έχει από τις μεγαλύτερες δυνατότητες, με 1.900 φιλοξενούμενους. Σε περιοχές όπως ο Σταυρός Θεσσαλονίκης, η Μεταμόρφωση Χαλκιδικής, τα Χανιά, η Μάκρη Αλεξανδρούπολης και η Αγία Μαρίνα Μεσσηνίας προβλέπονται μικτές ή πολυκατηγορικές περίοδοι. Το ΦΕΚ σημειώνει ότι ο τελικός αριθμός περιόδων και κατασκηνωτών θα καθοριστεί μετά την υποβολή των αιτήσεων.

Αιτήσεις έως τις 12 Ιουνίου 2026

Οι εγγραφές για παιδιά και ηλικιωμένους θα πραγματοποιούνται στους δήμους που έχουν την ευθύνη λειτουργίας των κατασκηνώσεων μέχρι τις 12 Ιουνίου 2026. Για τα παιδιά απαιτείται αίτηση γονέα ή κηδεμόνα, υπεύθυνη δήλωση με στοιχεία για το εισόδημα και την οικογενειακή κατάσταση, καθώς και ιατρική βεβαίωση για την υγεία, τον εμβολιασμό και τυχόν αλλεργίες.

Για τους ηλικιωμένους απαιτούνται αίτηση, δήλωση εισοδήματος και ιατρική βεβαίωση συμμετοχής. Οι διαδικασίες για τα άτομα με αναπηρίες θα καθοριστούν με ξεχωριστή κοινή υπουργική απόφαση.

Συμμετοχή και εξαιρέσεις

Το ποσό συμμετοχής ορίζεται στα 30 ευρώ. Εξαιρούνται τα παιδιά πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών, εκείνα οικογενειών όπου ο ένας ή και οι δύο γονείς είναι άνεργοι, καθώς και οι δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Χωρίς οικονομική συμμετοχή θα φιλοξενηθούν επίσης όλα τα άτομα με αναπηρίες και οι ηλικιωμένοι δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Προτεραιότητα θα δοθεί στους οικονομικά ασθενέστερους.

Κόστος σίτισης και λειτουργία

Η ημερήσια δαπάνη σίτισης διαμορφώνεται στα 9 ευρώ για παιδιά 6 έως 11 ετών και στα 9,50 ευρώ για παιδιά 12 έως 16 ετών, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες και συνοδούς τους, καθώς και για το προσωπικό των κατασκηνώσεων.

Κάθε κατασκήνωση θα διοικείται από τριμελές διοικητικό συμβούλιο που ορίζεται από τον οικείο δήμαρχο. Προβλέπεται στελέχωση με συντονιστές, ομαδάρχες, γιατρούς, νοσηλευτές, γυμναστές, μάγειρες και τεχνικό προσωπικό. Κατά τις παιδικές περιόδους απαγορεύεται η λειτουργία καντίνας ή κυλικείου.

Οι δήμοι που συμμετέχουν υποχρεούνται να δέχονται αιτήσεις και από κατοίκους άλλων δήμων της χώρας, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, επιτρέποντας έτσι ευρύτερη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

