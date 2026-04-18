Η Ρίο Άβε βρέθηκε κοντά σε μία ήττα-σοκ, αλλά κατάφερε να σώσει την παρτίδα στο τέλος, εξασφαλίζοντας τουλάχιστον τον βαθμό της ισοπαλίας απέναντι στην AVS (2-2) στην έδρα της.

Ο Ανδρέας Ντόη ήταν ο ήρωας για την ομάδα του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου, καθώς με ένα κοντινό πλασέ στο 79ο λεπτό, ισοφάρισε και διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Αυτό το γκολ ήταν το πρώτο του 23χρονου αμυντικού χαφ με την Ρίο Άβε, σε 47 συμμετοχές μέχρι στιγμής.