Ο Ντόη σκόραρε και η Ρίο Άβε πήρε την ισοπαλία
Η Ρίο Άβε βρέθηκε κοντά σε μία ήττα-σοκ, αλλά κατάφερε να σώσει την παρτίδα στο τέλος, εξασφαλίζοντας τουλάχιστον τον βαθμό της ισοπαλίας απέναντι στην AVS (2-2) στην έδρα της. Ο Ανδρέας Ντόη ήταν ο ήρωας για την ομάδα του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου, καθώς με ένα κοντινό πλασέ στο 79ο λεπτό, ισοφάρισε και διαμόρφωσε το τελικό σκορ. […]
Γρηγορίου: «Ας κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη»
Στην δυσκολία του Άρη στο σκοράρισμα στάθηκε για ακόμη μία φορά ο τεχνικός του Άρη
Απίστευτες εικόνες στην Αυστραλία: Σμήνος από γλάρους εισέβαλλε στο γήπεδο, ενώ ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά (vid)
Ένα πρωτοφανές περιστατικό έλαβε χώρα στο πρωτάθλημα της Αυστραλίας. Η Μέλμπουρν Βίκτορι με την Νιούκασλ Τζετς διασταύρωναν τα ξίφη τους για την 25η αγωνιστική. Το σκορ βρισκόταν ισόπαλο στο 2-2, καθώς οι φιλοξενούμενοι είχαν ισοφαρίσει με πέναλτι στο 89ο λεπτό. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων οι παίκτες της Νιούκασλ Τζετς είχαν κερδίσει ένα φάουλ. Εκεί, […]
Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό
Ντέρμπι «αιωνίων», με τον Ολυμπιακό να κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό (18/4) στην αυλαία της Β’ φάσης του πρωταθλήματος. Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας με 63 βαθμούς, ενώ οι «πράσινοι» ακολουθούν στην δεύτερη θέση με 57. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα 18:15 Παναθηνϊκός – Ολυμπιακός ΕΡΤSPORTS4
Παναθηναϊκός: Το «πρέπει» ενός τελευταίου ντέρμπι
Τα τσιμέντα της Λεωφόρου έχουν απορροφήσει δεκαετίες από φωνές, ιδρώτα, επιτυχίες και όνειρα. Τούτη τη φορά ο γεροχρόνος μοιάζει να κοντοστέκεται, καθώς αντικρίζει το ιστορικότερο γήπεδο στη χώρα . Γιατί το ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής των πλέι οφ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό δεν είναι «άλλο ένα ντέρμπι». Είναι το τελευταίο μεγάλο ραντεβού των «αιώνιων», […]