Ο Παναθηναϊκός έκανε το καθήκον του ενάντια στην Αναντολού Εφές. Όχι μόνο αυτό, αλλά την διέλυσε νικώντας με 97-62. Μπορεί το πρώτο ημίχρονο να ήταν κοντά στο σκορ (45-38) όμως στο δεύτερο ημίχρονο, το Τριφύλλι ανέβασε ρυθμούς κερδίζοντας το επιμέρους σκορ του ημιχρόνου με 53-24 . Κορυφαίος για τους Πράσινους ο συνήθης ύποπτος Κέντρικ Ναν, που τελειώσε τον αγώνα με 18 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Τρομερή εμφάνιση επίσης έκανε και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα με 24 πόντους.

Όμως, η νίκη της Ζαλγκίρις ενάντια στην Παρί με 85-79 οριστικοποιήσε την παρουσία του Παναθηναϊκού στα Play-In ως 7ος, με το Τριφύλλι να αντιμετωπίζει την Μονακό στο ΟΑΚΑ. Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει την δεύτερη Βαλένθια στα Play-Offs, ενώ ο ηττημένος θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ερυθρός Αστέρας – Μπαρτσελόνα, με τον νικητή του τελικού των Play-In να αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό.

Ο αγώνας

1η περίοδος

Ο Εργκίν Αταμάν παρέταξε αρχικά τους Γκραντ, Ναν, Οσμάν, Ερνανγκόμεθ και Λεσόρ, όμως η Εφές μπήκε πιο δυνατά, βρίσκοντας λύσεις κοντά στο καλάθι με τον Πουαριέ. Ο Γάλλος σέντερ «χτύπησε» στο ζωγραφιστό και έδωσε προβάδισμα στους φιλοξενούμενους, με τον Λόιντ να συνεχίζει στο ίδιο τέμπο.

Η είσοδος του Σλούκα άλλαξε την εικόνα του Παναθηναϊκού, προσφέροντας καλύτερη κυκλοφορία και πιο σωστές επιλογές στην επίθεση. Οι «πράσινοι» έτρεξαν επιμέρους σερί, πήραν κεφάλι στο σκορ και, βελτιώνοντας την άμυνά τους στο δεύτερο μισό του δεκαλέπτου, έκλεισαν την περίοδο με προβάδισμα.

2η περίοδος

Ο Ρογκαβόπουλος έδωσε νέα ώθηση με μακρινό σουτ, ανεβάζοντας τη διαφορά, ωστόσο η άμυνα του Παναθηναϊκού συνέχιζε να αντιμετωπίζει δυσκολίες απέναντι στο πικ εν ρολ της Εφές.

Παρά τα προβλήματα, ο Έλληνας φόργουορντ βγήκε μπροστά, προσφέροντας ενέργεια και θέαμα με εντυπωσιακές φάσεις πάνω από το στεφάνι. Με τη συμβολή του, οι «πράσινοι» πήραν διψήφια διαφορά, ενώ ο Ναν έκλεισε το ημίχρονο ως βασικός εκφραστής της επίθεσης, διατηρώντας την ομάδα του σε θέση ισχύος.

3η περίοδος

Στο δεύτερο μέρος, ο Παναθηναϊκός μπήκε αποφασισμένος να «τελειώσει» το παιχνίδι. Με σκληρή άμυνα και τον Λεσόρ να κυριαρχεί κοντά στο καλάθι, οι γηπεδούχοι έτρεξαν ένα εντυπωσιακό σερί, εκτοξεύοντας τη διαφορά.

Η Εφές έμεινε χωρίς λύσεις για αρκετά λεπτά, με το σκορ να ανοίγει κατακόρυφα. Ο Ρογκαβόπουλος συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, παίρνοντας τη σκυτάλη στο σκοράρισμα, και η διαφορά έφτασε σε επίπεδα που ουσιαστικά «κλείδωσαν» τη νίκη πριν καν ολοκληρωθεί το δεκάλεπτο.

4η περίοδος

Η τελευταία περίοδος είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, καθώς όλα είχαν ήδη κριθεί. Ο Παναθηναϊκός διατήρησε τον έλεγχο χωρίς να απειληθεί, με τον Ρογκαβόπουλο να ολοκληρώνει μια εντυπωσιακή εμφάνιση και τον Φαρίντ να προσφέρει σημαντικές λύσεις, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητα των «πράσινων» μέχρι το φινάλε.

