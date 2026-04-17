Νότιγχαμ Φόρεστ και Πόρτο αναμετρήθηκαν στο «City Ground», με τους γηπεδούχους να επικρατούν 1-0 και να παίρνουν το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Europa League.

Οι ισορροπίες άλλαξαν πολύ νωρίς, καθώς η Πόρτο έμεινε με δέκα ποδοσφαιριστές μόλις στο 8ο λεπτό, έπειτα από απευθείας κόκκινη κάρτα στον Μπέντναρεκ.

Η Νότιγχαμ αξιοποίησε άμεσα το αριθμητικό πλεονέκτημα και στο 12’ άνοιξε το σκορ με τον Γκιμπς-Γουάιτ. Οι παίκτες της αγγλικής ομάδας πανηγύρισαν συγκινητικά το τέρμα, αφιερώνοντάς το στον Έλιοτ Άντερσον.

Ο μέσος της Φόρεστ απουσίαζε από την αναμέτρηση, καθώς θρηνεί την απώλεια της μητέρας του, Χέλεν. Με μήνυμα «Πρώτα η οικογένεια, είμαστε όλοι δίπλα σου», οι συμπαίκτες του έδειξαν τη στήριξή τους σε μία ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή είναι η πρώτη παρουσία της Νότιγχαμ Φόρεστ σε ευρωπαϊκό ημιτελικό μετά το 1984.

