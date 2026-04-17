Οι επαναληπτικοί αγώνες της προημιτελικής φάσης του Europa League ολοκληρώθηκαν, με τις Νότιγχαμ Φόρεστ, Άστον Βίλα, Μπράγκα και Φράιμπουργκ να εξασφαλίζουν θέση στους «4» της διοργάνωσης.

Μεγάλη πρόκριση με νίκη για τη Νότιγχαμ Φόρεστ

Η αγγλική ομάδα επικράτησε 1-0 της Πόρτο στο «City Ground» και, σε συνδυασμό με το 1-1 του πρώτου ματς, πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Το μοναδικό τέρμα της συνάντησης σημείωσε ο Γκιμπς-Γουάιτ στο 12ο λεπτό.

Επίδειξη δύναμης από την Άστον Βίλα

Η ομάδα του Μπέρμιγχαμ δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην Μπολόνια, νικώντας με 4-0 στην έδρα της. Είχε ήδη επικρατήσει 3-1 στην Ιταλία και έτσι σφράγισε πανηγυρικά την πρόκριση. Σκόρερ ήταν οι Γουότκινς (16’), Μπουεντία (26’), Ρότζερς (39’) και Κονσά (89’).

Σπουδαίο «διπλό» για την Μπράγκα

Η πορτογαλική ομάδα πέτυχε μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 4-2 απέναντι στην Μπέτις στην Ισπανία και, μετά την ισοπαλία 1-1 στο πρώτο παιχνίδι, πέρασε στην επόμενη φάση.

Τα γκολ σημείωσαν οι Βίκτορ (38’), Καρβάλιο (49’), Ρικάρντο Όρτα (53’) και Γκόρμπι (74’).

Νέα νίκη και πρόκριση για τη Φράιμπουργκ

Μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα στη Γερμανία, η Φράιμπουργκ επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της επικρατώντας και στην Ισπανία με 3-1 της Θέλτα. Για τους Γερμανούς σκόραραν οι Ματάνοβιτς (33’) και Σουζούκι (39’, 50’).

Τα ζευγάρια των ημιτελικών

Στην επόμενη φάση, η Νότιγχαμ Φόρεστ θα αναμετρηθεί με την Άστον Βίλα, ενώ η Μπράγκα θα βρει απέναντί της τη Φράιμπουργκ. Ο μεγάλος τελικός έχει οριστεί για τις 20 Μαΐου στο γήπεδο της Μπεσίκτας, το Vodafone Arena, στην Κωνσταντινούπολη.

Τα αποτελέσματα των πρώτων προημιτελικών

Μπράγκα – Μπέτις 1-1

Μπολόνια – Άστον Βίλα 1-3

Πόρτο – Νότιγχαμ 1-1

Φράιμπουργκ – Θέλτα 3-0

Τα αποτελέσματα των δεύτερων προημιτελικών

Θέλτα – Φράιμπουργκ 1-3

Άστον Βίλα – Μπολόνια 4-0

Νότιγχαμ – Πόρτο 1-0

Μπέτις – Μπράγκα 2-4

Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Ο τελικός

