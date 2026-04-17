Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την ευρωπαϊκή της πορεία με νίκη 3-1 απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο στη Νέα Φιλαδέλφεια, ωστόσο το αποτέλεσμα δεν ήταν αρκετό για να της δώσει την πρόκριση στην επόμενη φάση.
Η Ένωση μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και πήρε προβάδισμα με δύο γκολ στο πρώτο μέρος, χάρη στον εξαιρετικό Ζίνι στο 13’ και το εύστοχο πέναλτι του Μαρίν στο 36’. Στο 51’ ο Ζίνι βρήκε ξανά δίχτυα, γράφοντας το 3-0 και δίνοντας ελπίδες για την ανατροπή του σκορ του πρώτου αγώνα.
Ωστόσο, η Ράγιο μείωσε στο 60’ με τον Παλαθόν, ένα γκολ που έγειρε ξανά την πλάστιγγα υπέρ των Ισπανών στο συνολικό σκορ. Στη συνέχεια η ΑΕΚ πίεσε, είχε ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφερε να πετύχει το τέταρτο γκολ που θα την έβαζε ξανά στη διεκδίκηση της πρόκρισης, με το 3-1 να μένει μέχρι το τέλος.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:
- Συγκλονίζει ο πατέρας της Μυρτώς: «Σήμερα έχω γάμο και κηδεία, την έντυσα νυφούλα και πήγα και μίλησα μαζί της»
- Γιώργος Μυλωνάκης: Παραμένει διασωληνωμένος – Οι πρώτες εκτιμήσεις για την κατάσταση της υγείας του σε 10-15 ημέρες
- Άρωμα “Pulp Fiction” στο Πεντάγωνο – Ο Πιτ Χέγκσεθ χρησιμοποίησε προσευχή από την… ταινία του Ταραντίνο