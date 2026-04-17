Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (17/04) στο κέντρο της Αθήνας, με μία γυναίκα από την Αιθιοπία να πέφτει στο κενό από τζαμαρία του 4ου ορόφου διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης, καταλήγοντας νεκρή.

Το χρονικό Οι πληροφορίες αναφέρουν πως είχε δώσει ραντεβού με έναν Ιταλό τουρίστα μέσω εφαρμογής γνωριμιών. Ο 45χρονος άνδρας προσήχθη και εξετάζεται ώστε να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό. «Σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων, υπήρχαν διενέξεις και καβγάδες μεταξύ της κοπέλας και του 45χρονου πριν ανέβουν στο διαμέρισμα όπου έμενε ο Ιταλός. Αυτοί οι καβγάδες συνέχισαν και μέσα στο σπίτι και στην εξώπορτα σύμφωνα με τις περιγραφές των μαρτύρων, και κάποια στιγμή η κοπέλα πέφτει στον ακάλυπτο χώρο και χάνει τη ζωή της. Το ερώτημα που έχει τεθεί είναι αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή κάποιου άλλου είδους ενέργεια», αναφέρει για το θέμα ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος. «Οι αστυνομικοί λένε ότι έχουν στη διάθεσή τους κάμερες, τα δεδομένα από τις κλήσεις στην Αστυνομία από τους κατοίκους, που δείχνουν ότι την ώρα που πέφτει η κοπέλα στον ακάλυπτο χώρο, φαίνεται ο άντρας να είναι μέσα στο διαμέρισμά του». Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε εξέλιξη για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

«Άκουσα κραυγές, «συγγνώμη μωρό μου, γύρνα πίσω» – Μαρτυρία για καυγά στο Airbnb

Κραυγές και έντονοι διάλογοι ακούστηκαν από το διαμέρισμα Airbnb της Κολοκοτρώνη, λίγο προτού η γυναίκα πέσει στο κενό, σύμφωνα με ένοικο της πολυκατοικίας.

«Γύρω στις 4:20 τα ξημερώματα άκουσα γυναικείες κραυγές, έξω στον δρόμο στην Κολοκοτρώνη. Γύρω στις 4:30 οι κραυγές μεταφέρθηκαν μέσα στην πολυκατοικία, ακριβώς έξω από το δωμάτιό μου στον τρίτο όροφο. Δεν ξέρω αν πρόκειται για κάποιο τσακωμό. Λίγο αργότερα σταμάτησαν οι κραυγές και συνοδεύτηκαν από ανδρικές. Δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε. Κάλεσα αμέσως την αστυνομία, παρέμεινα στο δωμάτιό μου. Και μετά από όλες αυτές τις κραυγές και την ανδρική μουρμούρα γύρω στις 4:45 τα ξημερώματα, άκουσα μια τζαμαρία να σπάσει. Ήταν η τζαμαρία του τετάρτου ορόφου και επρόκειτο για σπάσιμο της τζαμαρίας και πτώση. […] Δεν κατάλαβα τι έλεγε ο άνδρας. Η γυναίκα μιλούσε στα αγγλικά και έλεγε ‘μωρό μου άνοιξε, συγγνώμη, γύρνα πίσω’. Δεν γνωρίζω ποιοι είναι και πότε ήρθαν» τόνισε ένοικος του τρίτου ορόφου που αναστατώθηκε από το περιστατικό.