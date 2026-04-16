Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας προειδοποίησε ότι τα ευρωπαϊκά σχέδια για αύξηση της παραγωγής drones, με στόχο την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, παρασύρουν τις χώρες της Ευρώπης σε πόλεμο με τη Ρωσία.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, κυβερνήσεις ορισμένων κρατών-μελών της ΕΕ έχουν αποφασίσει να εντείνουν την παραγωγή και την παράδοση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) προς την Ουκρανία. Η Μόσχα θεωρεί ότι αυτή η απόφαση οδηγεί σε περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Το ρωσικό υπουργείο έδωσε στη δημοσιότητα λίστα βιομηχανιών και επιχειρήσεων σε διάφορες χώρες που, όπως υποστηρίζει, κατασκευάζουν UAV ή εξαρτήματά τους, συνοδεύοντας τη λίστα με τις διευθύνσεις τους. Ανάμεσα στις χώρες που αναφέρονται βρίσκονται η Βρετανία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Πολωνία και το Ισραήλ.

Οι ευρωπαίοι πολίτες, σημειώνει το υπουργείο, «δεν θα πρέπει μόνο να κατανοήσουν σαφώς τα αληθινά αίτια των απειλών για την ασφάλειά τους, αλλά να γνωρίζουν τις διευθύνσεις και τις τοποθεσίες ουκρανικών επιχειρήσεων και κοινοπραξιών που κατασκευάζουν UAV και (συναφή) εξαρτήματα για την Ουκρανία στο έδαφος των χωρών τους».

Ανάρτηση Μεντβέντεφ και αντιδράσεις

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας και νυν αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, σχολίασε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ ότι η λίστα που δημοσιοποίησε το υπουργείο Άμυνας ισοδυναμεί με κατάλογο πιθανών στόχων για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. «Το πότε οι επιθέσεις θα γίνουν πραγματικότητα εξαρτάται από το τι θα ακολουθήσει. Κοιμηθείτε καλά, ευρωπαίοι εταίροι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ρώσοι αξιωματούχοι, μεταξύ αυτών και ο Μεντβέντεφ, έχουν επανειλημμένα προβεί σε δηλώσεις που εκλαμβάνονται ως απειλές προς ευρωπαϊκές χώρες λόγω της στήριξής τους στην Ουκρανία. Ωστόσο, οι αναφορές αυτές συνήθως λαμβάνουν τη μορφή προειδοποιήσεων και συγκεκαλυμμένων υποδείξεων, χωρίς να αποτελούν σαφείς ανακοινώσεις για επικείμενα πλήγματα.