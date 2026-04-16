Σοκ έχει προκαλέσει στο αυστριακό αλλά και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Αλεξάντερ Μάνινγκερ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 48 ετών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άλλοτε διεθνής τερματοφύλακας παρασύρθηκε από τρένο, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες το όχημά του βρέθηκε στις σιδηροδρομικές γραμμές. Το τρένο που πλησίαζε δεν πρόλαβε να μειώσει ταχύτητα, με αποτέλεσμα τη σφοδρή σύγκρουση και την παρασυρσή του αυτοκινήτου για αρκετά μέτρα.

Δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν άμεσα στο σημείο και κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν, όμως ο Μάνινγκερ δεν είχε τις αισθήσεις του. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του επί τόπου.

Ο Αλεξάντερ Μάνινγκερ υπήρξε σπουδαία μορφή κάτω από τα δοκάρια, με 33 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Αυστρίας, ενώ είχε αγωνιστεί σε σημαντικούς συλλόγους της Ευρώπης όπως η Άρσεναλ, η Γιουβέντους, η Φιορεντίνα, η Άουγκσμπουργκ και η Σάλτσμπουργκ. Στην καριέρα του κατέκτησε τίτλους σε Αγγλία και Ιταλία, ενώ είχε περάσει και από τη Λίβερπουλ επί εποχής Γιούργκεν Κλοπ, χωρίς όμως να καταγράψει επίσημη συμμετοχή.

Η είδηση του θανάτου του έχει σκορπίσει θλίψη στον χώρο του ποδοσφαίρου, με συλλόγους και πρώην συμπαίκτες να εκφράζουν ήδη τα συλλυπητήριά τους.

Der SV Austria Salzburg trauert um Alexander Manninger. Mit großer Bestürzung haben wir vom tragischen Unfall in Nußdorf erfahren, bei dem Alexander Manninger sein Leben verloren hat. pic.twitter.com/M1UfdjsteT — SV Austria Salzburg (@AustriaSalzburg) April 16, 2026