Η Ράγιο Βαγιεκάνο ετοιμάζεται για τον αγώνα ρεβάνς με την ΑΕΚ το βράδυ της Πέμπτης στην «Allwyn Arena». Με το 3-0 στα υπέρ της από την πρώτη αναμέτρηση στο Βαγιέκας, οι οπαδοί της Ράγιο αν μη τι άλλο δείχνουν αισιόδοξοι.

Μάλιστα είναι αρκετός ο αριθμός των φίλων της ισπανικής ομάδας, που από το πρωί βρίσκονται στους δρόμους της Αθήνας. Άλλοι κάνουν βόλτες στο Θησείο και ακούνε συρτάκι από τους πλανόδιους.

Φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείψουν και τα γεύματά τους στο κέντρο της πρωτεύουσας, με τα απαραίτητα συνθήματα της Ράγιο.

Η Βαγιεκάνο έχει ως χρώμα το κόκκινο και το λευκό. Προφανώς και θα αναζητούσαν στην Ελλάδα φανέλες ιδίου χρώματος, για να πάρουν μαζί τους πίσω στην Ισπανία. Όπου “ερυθρόλευκα”, προφανώς και ο Ολυμπιακός. Έτσι ορισμένοι φίλοι της Βαγιεκάνο έδωσαν το παρών στην μπουτίκ του Ολυμπιακού και προμηθεύτηκαν είδη που ταιριάζουν περισσότερο στα χρώματα της Ράγιο.

