Με ιδανικό τρόπο ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός τη σειρά των τελικών της Volley League γυναικών, καθώς επιβλήθηκε του ΖΑΟΝ με 3-0 σετ και έκανε το 1-0 στη μάχη του τίτλου.

Η ομάδα του Αλεσάντρο Κιαπίνι παρουσίασε ανωτερότητα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, επιστρέφοντας δυναμικά σε τελικούς πρωταθλήματος και δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις της.

Καθοριστική ήταν η συμβολή των Γουάιτ και Χατζηευστρατιάδου, που ξεχώρισαν επιθετικά και οδήγησαν τις «πράσινες» στη νίκη.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε από το πρώτο σετ, το οποίο κατέκτησε εύκολα με 25-10, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό του και μην αφήνοντας περιθώρια αντίδρασης στον αντίπαλο.

Στο δεύτερο σετ ο ΖΑΟΝ προσπάθησε να γίνει πιο ανταγωνιστικός, όμως το «τριφύλλι» διατήρησε τον έλεγχο και έφτασε στο 25-19, κάνοντας το 2-0.

Στο τρίτο σετ οι γηπεδούχες διατήρησαν τη σταθερότητά τους και ολοκλήρωσαν την αποστολή τους, φτάνοντας στη νίκη χωρίς να χάσουν σετ.

Η σειρά των τελικών κρίνεται στις τρεις νίκες, με τον Παναθηναϊκό να αποκτά πλέον σημαντικό προβάδισμα για την κατάκτηση του τίτλου.

Οι επόμενοι δύο τελικοί είναι προγραμματισμένοι για την Κυριακή 19 Απριλίου και την Πέμπτη 23 Απριλίου, όπου ο Παναθηναϊκός θα επιδιώξει να πλησιάσει ακόμη περισσότερο στην επιστροφή στην κορυφή.

Τα σετ: 3-0 (25-10, 25-19, 26-24)