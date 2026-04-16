Χαμόγελα έφερε στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού η σημερινή προπόνηση, καθώς ο Ράφα Μπενίτεθ είδε δύο σημαντικούς ποδοσφαιριστές να επιστρέφουν σε κανονικούς ρυθμούς ενόψει του κυριακάτικου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (19/04, 21:00), για τη 2η αγωνιστική των Play Out της Stoiximan Super League.

Ο Αχμέντ Τουμπά ενσωματώθηκε ξανά στο γκρουπ μετά την απουσία του τις προηγούμενες ημέρες λόγω προσωπικών θεμάτων και τίθεται εκ νέου στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας. Παράλληλα, ο Σωτήρης Κοντούρης ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που είχε στην ποδοκνημική και επέστρεψε σε πλήρη ρυθμό προπονήσεων, ενισχύοντας τις επιλογές του προπονητή.

Το πρόγραμμα της ημέρας περιλάμβανε αρχικά ασκήσεις προθέρμανσης, στη συνέχεια rondo, ενώ ακολούθησε δουλειά πάνω στην τακτική και ολοκλήρωση με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο, με την ένταση να ανεβαίνει σταδιακά.

Από εκεί και πέρα, ο Πάλμερ-Μπράουν συνέχισε με ειδικό πρόγραμμα, ο Τζούριτσιτς ακολούθησε ατομικό, ενώ ο Κάτρης έκανε θεραπεία και ατομική δουλειά. Θεραπεία έκαναν επίσης οι Ντέσερς και Σισοκό, παραμένοντας εκτός πλήρους ρυθμού ενόψει της συνέχειας.