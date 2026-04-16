Η τελευταία αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώθηκε με νίκη τετράδας για την Φενέρμπαχτσε και την Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και για Βίρτους Μπολόνια με την Παρτιζάν που τελειώνουν τη σεζόν με στυλ.
Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 76-81
Η ιταλική ομάδα είχε σταθερό προβάδισμα στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης και, παρά τις προσπάθειες της Μακάμπι να επιστρέψει στο σκορ, κατάφερε να διατηρήσει τον έλεγχο μέχρι το φινάλε.
Πρωταγωνιστές για τη Βίρτους ήταν οι Έντουαρντς (19 π.), Νιάγκ (16 π.), Άλστον (18 π.) και Ντιαρά (13 π.), που συνέθεσαν την επιθετική «τετράδα» της ομάδας. Για τη Μακάμπι, ο Λόνι Γουόκερ σημείωσε 24 πόντους, χωρίς όμως να αλλάξει την τελική έκβαση.
Με αυτό το αποτέλεσμα, η Μακάμπι έκλεισε τη σεζόν στο 18-20, ενώ η Βίρτους ολοκλήρωσε με 13 νίκες και 25 ήττες.
Παρτιζάν – Μπασκόνια 91-79
Η Παρτίζαν επιβεβαίωσε την αγωνιστική της άνοδο και στο τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περιόδου της EuroLeague, επικρατώντας της Μπασκόνια και κλείνοντας τη σεζόν με ρεκόρ 16-22. Από την πλευρά τους, οι Βάσκοι ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους με 13-25.
Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Γιεκίρι με 16 πόντους, ενώ σημαντική συνεισφορά είχαν οι Τζόουνς και Μπράουν με 13 πόντους έκαστος. Για την Μπασκόνια, δεν αρκούσαν οι 20 πόντοι του Ντιακιτέ και οι 13 του Λουβαβού-Καμπαρό.
Το παιχνίδι ξεκίνησε ισορροπημένα, με την Μπασκόνια να βρίσκει ρυθμό επιθετικά και να παίρνει μικρό προβάδισμα στα πρώτα λεπτά (14-16, 7’). Η Παρτίζαν ανέβασε στροφές στη συνέχεια, βελτίωσε την άμυνά της και με τους Γιεκίρι και Μπράουν σε καλό ρυθμό, πέρασε μπροστά στο σκορ (26-20).
Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 103-82
