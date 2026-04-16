Η Φενέρμπαχτσε χρειάστηκε να ανεβάσει στροφές στο δεύτερο ημίχρονο για να φύγει με τη νίκη από τη Γαλλία, επικρατώντας της Βιλερμπάν με 81-76 για την 38η αγωνιστική της EuroLeague.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δυσκολεύτηκε για μεγάλα διαστήματα, όμως με ένα δυνατό τρίτο δεκάλεπτο κατάφερε να γυρίσει το ματς και να «χτίσει» διαφορά ασφαλείας, φτάνοντας στο τελικό αποτέλεσμα.

Με αυτή τη νίκη, η Φενέρμπαχτσε ανέβηκε στο 24-14 και περιμένει τα υπόλοιπα αποτελέσματα για την τελική της θέση στην κατάταξη, ενώ η Βιλερμπάν ολοκληρώνει τη σεζόν με ρεκόρ 8-30.

Πρωταγωνιστής για ακόμη ένα παιχνίδι ήταν ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ με 21 πόντους, ενώ σημαντική βοήθεια έδωσε και ο Μπιμπέροβιτς με 16. Για τη γαλλική ομάδα ξεχώρισε ο Σακίλ Χάρισον που σημείωσε 25 πόντους και ήταν ο κορυφαίος της αναμέτρησης.

Βίρτους Μπολόνια – Μακάμπι 89-85