Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για μία από τις πιο απαιτητικές ευρωπαϊκές βραδιές των τελευταίων ετών, καθώς υποδέχεται τη Ράγιο Βαγεκάνο στην “Allwyn Arena” (16/04, 22:00), με στόχο μια δύσκολη αλλά όχι ακατόρθωτη αποστολή: την ανατροπή του 3-0 του πρώτου αγώνα και την πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League.

Η «Ένωση» καλείται να ξεπεράσει ένα βαρύ σκορ, όμως στο εσωτερικό της ομάδας επικρατεί πίστη ότι η μεγάλη ανατροπή μπορεί να γίνει πραγματικότητα, μπροστά στο κοινό της.

Το μήνυμα Νίκολιτς προς τον κόσμο της ΑΕΚ

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, θέλησε να στείλει το δικό του ξεκάθαρο μήνυμα συσπείρωσης μέσω social media, απευθυνόμενος στον κόσμο της ομάδας ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης.

Με σύνθημα που συνοψίζει το πνεύμα της προσπάθειας, ο Σέρβος τεχνικός τόνισε: «Πίστη και ενότητα», θέλοντας να «ντοπάρει» ψυχολογικά τόσο τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ.

Το μήνυμα αυτό έρχεται να ενισχύσει το κλίμα αισιοδοξίας στο στρατόπεδο της «Ένωσης», η οποία γνωρίζει ότι χρειάζεται μια σχεδόν τέλεια εμφάνιση για να ανατρέψει το εις βάρος της αποτέλεσμα και να συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία.

Η ΑΕΚ καλείται να τα δώσει όλα σε μια βραδιά που υπόσχεται ένταση, πίεση και… πίστη μέχρι το τελευταίο λεπτό.

