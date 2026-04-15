Σοβαρές εξελίξεις καταγράφονται στη Νεκρή Ζώνη στην Πύλα της Κύπρου, μετά τις κινήσεις των τουρκικών δυνάμεων στην περιοχή. Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, στο σημείο μεταφέρθηκαν 15 άρματα μάχης, ενώ αναπτύχθηκαν και ισχυρές δυνάμεις των Βρετανικών Βάσεων, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το philenews.gr.

Δεκάδες «αστυνομικοί» με πολιτική περιβολή έφτασαν επίσης στην περιοχή, ενώ σε συγκεκριμένο σημείο εντός της νεκρής ζώνης τοποθετήθηκε τουρκική σημαία. Η ενέργεια αυτή εκλαμβάνεται ως προσπάθεια αλλαγής του στάτους κβο.

Τις προηγούμενες ημέρες είχε προηγηθεί διαμάχη μεταξύ των κατοχικών δυνάμεων και της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω ένταση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι κινήσεις των κατοχικών δυνάμεων ξεκίνησαν από την Τρίτη. Πλέον, η ΟΥΝΦΙΚΥΠ έχει αναλάβει την αποκλιμάκωση της κατάστασης. Η ελληνοκυπριακή πλευρά, από τη στιγμή που η ειρηνευτική δύναμη ανέλαβε δράση, δεν προτίθεται να εμπλακεί και αναμένει από τα Ηνωμένα Έθνη να ενεργήσουν σύμφωνα με την εντολή τους.

Σε εδάφη που ελέγχονται από τις Βρετανικές Βάσεις και βρίσκονται κοντά στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις για προληπτικούς λόγους, όπως διευκρινίζεται από αρμόδιες πηγές.

Παραβίαση στη νεκρή ζώνη και νέα τετελεσμένα

Τις τελευταίες ημέρες, ο τουρκικός κατοχικός στρατός είχε εισέλθει στη νεκρή ζώνη, αρχικά με «αστυνομική παρουσία», προκειμένου να εμποδίσει τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να επισκεφθούν μονάδες στην περιοχή. Η επιχείρηση φαίνεται να αποσκοπεί στη δημιουργία νέων τετελεσμένων, με τις κατοχικές δυνάμεις να ενισχύουν την παρουσία τους, προκαλώντας την αντίδραση της Ειρηνευτικής Δύναμης.

Παρέμβαση του Υπουργείου Εξωτερικών

Όπως μεταδίδει το ΚΥΠΕ, στην περιοχή της Πράσινης Γραμμής παραμένουν σταθμευμένα οχήματα της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ, καθώς και οχήματα της «αστυνομίας» του ψευδοκράτους. Για να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ενισχύσει την παρουσία τους, κάτι που γνωστοποιήθηκε επισήμως.

Σύμφωνα με καλά ενημερωμένη πηγή, κοντά σε μάντρες που ανήκουν σε Τουρκοκύπριους εντοπίστηκε όχημα των Ηνωμένων Εθνών, ενώ το πρωί της Τετάρτης, σε μικρή απόσταση, καταγράφηκε η παρουσία οχήματος της «αστυνομίας».

Η διαχείριση του ζητήματος έχει ανατεθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και προβαίνει στις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες.

Έκκληση για ηρεμία από τα Ηνωμένα Έθνη

Ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και Επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο, Κασίμ Ντιανιέ, απηύθυνε έκκληση για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση στην Πύλα, με σεβασμό στην εντολή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Η θέση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Ο εκπρόσωπος Τύπου της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Aleem Siddique, δήλωσε ότι η κατάσταση στο οροπέδιο της Πύλας είναι ήρεμη. Οι ειρηνευτικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, ενισχύοντας τις περιπολίες τους και διατηρώντας ορατή παρουσία, μετά τη διαπίστωση μη εξουσιοδοτημένης εισόδου Τουρκοκυπρίων δυνάμεων ασφαλείας στη νεκρή ζώνη.

Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ υπογραμμίζει ότι κάθε μη εξουσιοδοτημένη είσοδος ή δραστηριότητα εντός της νεκρής ζώνης αποτελεί παραβίαση της εντολής της Αποστολής. Ο σεβασμός της εντολής αυτής θεωρείται κρίσιμος για τη διατήρηση της σταθερότητας στην ευαίσθητη περιοχή.

Η ειρηνευτική δύναμη βρίσκεται σε ενεργή επικοινωνία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, με στόχο την αποκατάσταση του προτέρα καθεστώτος (status quo ante) και την αποτροπή ενεργειών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την ηρεμία και τη σταθερότητα.

Σε ερώτηση σχετικά με τα άρματα μάχης και την τοποθέτηση της τουρκικής σημαίας, ο Aleem Siddique διευκρίνισε ότι βρίσκονται εκτός της νεκρής ζώνης.