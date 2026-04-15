Ένας 32χρονος Κινέζος από την πόλη Wenzhou της επαρχίας Zhejiang στην Κίνα βρέθηκε αντιμέτωπος με μια απίστευτη ανακάλυψη, όταν επισκέφθηκε το νοσοκομείο λόγω έντονων πόνων στο στομάχι. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι μέσα στο σώμα του υπήρχε ακόμη ένα θερμόμετρο υδραργύρου που είχε καταπιεί πριν από 20 χρόνια.

Ο άνδρας, με το επώνυμο Wang, ζήτησε ιατρική βοήθεια στο παράρτημα Longgang του The First Affiliated Hospital του Πανεπιστημίου Ιατρικής Wenzhou. Οι εξετάσεις αποκάλυψαν την παρουσία ενός ξένου αντικειμένου στο δωδεκαδάκτυλο, το οποίο οι γιατροί υποπτεύθηκαν έντονα ότι ήταν θερμόμετρο υδραργύρου.

Η άκρη του θερμομέτρου πίεζε απευθείας το τοίχωμα του εντέρου, γεγονός που δημιουργούσε υψηλό κίνδυνο διάτρησης και σοβαρής εσωτερικής αιμορραγίας. Ο Wang εξήγησε ότι είχε καταπιεί κατά λάθος το θερμόμετρο σε ηλικία 12 ετών, αλλά φοβήθηκε να το αποκαλύψει στους γονείς του.

Εκείνη την περίοδο, οι γονείς του ήταν απασχολημένοι με τη δουλειά τους, και καθώς ο ίδιος δεν εμφάνισε συμπτώματα, το περιστατικό ξεχάστηκε με τον καιρό.

Η χειρουργική επέμβαση και η ανάρρωση

Οι χειρουργοί κατάφεραν να αφαιρέσουν το θερμόμετρο μέσα σε μόλις 20 λεπτά. Η επέμβαση χαρακτηρίστηκε εξαιρετικά λεπτή, καθώς το αντικείμενο βρισκόταν κοντά στους χοληφόρους αγωγούς και υπήρχε σοβαρός κίνδυνος τραυματισμού του εντερικού τοιχώματος.

Το θερμόμετρο αφαιρέθηκε ακέραιο, ωστόσο οι ενδείξεις μέτρησης πάνω του είχαν πλέον σβηστεί. Οι ειδικοί του ενδοσκοπικού κέντρου του νοσοκομείου τόνισαν ότι όσοι καταπίνουν ξένα αντικείμενα πρέπει να σταματούν αμέσως να τρώνε και να πίνουν, να περιορίζουν την ομιλία και να αναζητούν άμεσα ιατρική φροντίδα.

Περιστατικά κατάποσης ξένων αντικειμένων στην Κίνα

Σύμφωνα με την εφημερίδα Wenzhou Daily, περισσότερα από ένα εκατομμύριο άτομα στην Κίνα αναζητούν κάθε χρόνο ιατρική βοήθεια μετά από κατάποση ξένων αντικειμένων. Πάνω από το 60% των περιστατικών αφορά παιδιά, ενώ σημαντικό ποσοστό αφορά ηλικιωμένους.

Τα πιο συνηθισμένα αντικείμενα είναι κόκαλα ψαριών ή κοτόπουλου, μπαταρίες, μαγνήτες και οδοντοστοιχίες. Σε ένα άλλο περιστατικό, τον περασμένο Ιούνιο, ένας 64χρονος από την επαρχία Anhui βρήκε μέσα του μια οδοντόβουρτσα που είχε καταπιεί πριν από 52 χρόνια.

Αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η υπόθεση του Wang προκάλεσε έκπληξη και έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο. Ένας χρήστης σχολίασε: «Ήταν απίστευτα τυχερός. Ευτυχώς το θερμόμετρο δεν έσπασε και δεν διέρρευσε υδράργυρος.»