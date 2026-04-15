Τουλάχιστον 19 άτομα τραυματίστηκαν σε τεράστια καραμπόλα που σημειώθηκε στο Σίλβερθορν του Κολοράντο την Τρίτη (14/4), όταν περισσότερα από 75 οχήματα ενεπλάκησαν σε αλυσιδωτή σύγκρουση, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post.

🚨A major stretch of Interstate 70 has reopened after a massive multi-vehicle crash involving around 70 vehicles left 19 people injured near the Eisenhower Tunnel. Authorities said eight of the injured were taken to hospital, including one person in serious condition. No… pic.twitter.com/nVwPMYYCdB — News.Az (@news_az) April 15, 2026

Όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές του Κολοράντο, οκτώ από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία, ενώ ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν θάνατοι. Η καραμπόλα αποδίδεται στον ισχυρό χιονιά που έπληξε την περιοχή και δημιούργησε ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες οδήγησης.

Το τοπικό γραφείο του σερίφη έκανε λόγο για αρκετούς τραυματισμούς, επισημαίνοντας ότι η πλήρης έκταση των υλικών ζημιών δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί.

Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν σκηνές χάους στον χιονισμένο αυτοκινητόδρομο, με δεκάδες αυτοκίνητα και φορτηγά να έχουν συγκρουστεί και συντρίμμια να είναι διάσπαρτα στο οδόστρωμα.

I-70 is fully back open near the Eisenhower Tunnel after a massive 70-vehicle pileup that left 19 people injured Tuesday, CSP said https://t.co/ir646DL8pg pic.twitter.com/7Q7RB9whFW — Denver7 News (@DenverChannel) April 15, 2026

Η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο διακόπηκε προσωρινά, ωστόσο λίγες ώρες αργότερα αποκαταστάθηκε.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κυβερνήτης του Κολοράντο, Τζάρετ Πόλις, εξέφρασε τη στήριξή του προς τους πληγέντες, ευχαριστώντας παράλληλα τους διασώστες και τους κρατικούς υπαλλήλους για την άμεση ανταπόκρισή τους υπό δύσκολες συνθήκες.