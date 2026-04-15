Τουλάχιστον 19 άτομα τραυματίστηκαν σε τεράστια καραμπόλα που σημειώθηκε στο Σίλβερθορν του Κολοράντο την Τρίτη (14/4), όταν περισσότερα από 75 οχήματα ενεπλάκησαν σε αλυσιδωτή σύγκρουση, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post.

Όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές του Κολοράντο, οκτώ από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία, ενώ ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν θάνατοι. Η καραμπόλα αποδίδεται στον ισχυρό χιονιά που έπληξε την περιοχή και δημιούργησε ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες οδήγησης.

Το τοπικό γραφείο του σερίφη έκανε λόγο για αρκετούς τραυματισμούς, επισημαίνοντας ότι η πλήρης έκταση των υλικών ζημιών δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί.

Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν σκηνές χάους στον χιονισμένο αυτοκινητόδρομο, με δεκάδες αυτοκίνητα και φορτηγά να έχουν συγκρουστεί και συντρίμμια να είναι διάσπαρτα στο οδόστρωμα.

Η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο διακόπηκε προσωρινά, ωστόσο λίγες ώρες αργότερα αποκαταστάθηκε.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κυβερνήτης του Κολοράντο, Τζάρετ Πόλις, εξέφρασε τη στήριξή του προς τους πληγέντες, ευχαριστώντας παράλληλα τους διασώστες και τους κρατικούς υπαλλήλους για την άμεση ανταπόκρισή τους υπό δύσκολες συνθήκες.

