Η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα προειδοποίησε ότι οι χώρες οφείλουν «να προετοιμαστούν για δύσκολους καιρούς» εάν η τιμή του πετρελαίου παραμείνει υψηλή λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η τοποθέτηση έγινε σε συνέντευξη Τύπου στο περιθώριο των εαρινών συνόδων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσινγκτον.

«Πρέπει να προετοιμαστούμε για δύσκολους καιρούς» εάν η σύγκρουση συνεχιστεί και οι τιμές του πετρελαίου δεν αποκλιμακωθούν, ανέφερε η Γκεοργκίεβα, επισημαίνοντας ότι το ενεργειακό σοκ «μπορεί να είναι ασύμμετρο» μεταξύ των χωρών.

Οι αντιπροσωπείες από τις περισσότερες χώρες του κόσμου συμμετέχουν στις ετήσιες συνεδριάσεις, όπου κυριαρχούν οι συνέπειες του πολέμου στο Ιράν, οι ζημιές στις υποδομές της περιοχής και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ που εκτόξευσε τις τιμές του πετρελαίου.

Ανησυχία για την ενεργειακή κρίση και την επισιτιστική ασφάλεια

«Συνομιλούμε με όλες τις χώρες», δήλωσε ο διευθυντής του Τμήματος Στρατηγικής του ΔΝΤ, Κρίστιαν Μούμσεν. Όπως εξήγησε, στόχος είναι να διαπιστωθεί «πώς πλήττονται, ποιες πολιτικές έχουν ήδη υλοποιηθεί και αν αναμένουν πρόσθετη βοήθεια» από το Ταμείο.

Η Γκεοργκίεβα κάλεσε τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα για τη μείωση των ενεργοβόρων δραστηριοτήτων τους. «Πρέπει να το κάνουν από τώρα, όχι να περιμένουν πολλές εβδομάδες», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, προειδοποίησε για τις επιπτώσεις στον τομέα των λιπασμάτων, καθώς μέρος των πρώτων υλών προέρχεται από τη Μέση Ανατολή, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο επισιτιστικής ανασφάλειας. «Ανησυχούμε για τους πληθωριστικούς κινδύνους, ιδίως στην τιμή των τροφίμων, εάν δεν επανέλθει σύντομα σε λογικά επίπεδα η τιμή των λιπασμάτων», παραδέχτηκε η επικεφαλής του ΔΝΤ.

Προειδοποιήσεις για το παγκόσμιο χρέος και τις δημοσιονομικές επιλογές

Ο Μούμσεν εξέφρασε ιδιαίτερη ανησυχία για τις χώρες με χαμηλό εισόδημα, όπου τα νοικοκυριά δαπανούν κατά μέσο όρο το 36% του εισοδήματός τους για τρόφιμα – έναντι 20% στις αναδυόμενες αγορές και κάτω από 9% στις αναπτυγμένες οικονομίες.

Η Γκεοργκίεβα προέτρεψε τις κυβερνήσεις να αποφύγουν μεγάλες δαπάνες, τη στιγμή που το παγκόσμιο χρέος βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Σύμφωνα με την έκθεση Fiscal Monitor του ΔΝΤ, το χρέος ανήλθε στο 94% του παγκόσμιου ΑΕΠ το περασμένο έτος και θα μπορούσε να φτάσει το 100% έως το 2029, εάν δεν ληφθούν μέτρα συγκράτησης.

«Ορισμένες χώρες εφαρμόζουν μη στοχευμένα μέτρα, ελέγχους στις εξαγωγές ή λανθασμένες φοροελαφρύνσεις. Οι προθέσεις είναι καλές, όμως τέτοιες πολιτικές παρατείνουν τις δυσκολίες που συνδέονται με τις υψηλές τιμές», προειδοποίησε.

Η στάση των κεντρικών τραπεζών και τα νέα αιτήματα στήριξης

Η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ σημείωσε ότι οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να επιδείξουν σύνεση και «να δουν πώς θα εξελιχθεί αυτό» πριν αποφασίσουν αλλαγές στα επιτόκια. «Αν τελειώσει σύντομα η σύγκρουση, δεν θα χρειαστεί να αναλάβουν δράση», είπε.

Το ΔΝΤ έχει ήδη ενεργά περίπου 40 προγράμματα στήριξης χωρών και έχει λάβει «περίπου δώδεκα νέα αιτήματα», κυρίως από κράτη της υποσαχάριας Αφρικής. «Οι χώρες αυτές χρειάζονται την προσοχή μας και αποτελούν σημαντικό μέρος των συζητήσεών μας αυτήν την εβδομάδα», ανέφερε η Γκεοργκίεβα, προσθέτοντας ότι στόχος είναι να ενισχυθεί η ανθεκτικότητά τους απέναντι στα συνεχή οικονομικά σοκ.