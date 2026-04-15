Κανονικά θα ήταν απλά μία αναμέτρηση απλή, εύκολη, μία τυπική διαδικασία τέλος πάντων για τη Σάντος του Νεϊμάρ. Αντίπαλος τα ξημερώματα ήταν η Ντεπορτίβο Ρεκολέτα για το Κόπα Σουνταμερικάνα. Ομάδα χαμηλής δυναμικότητας. Κι’ όμως, στο Βίλα Μπελμίρο η Σάντος πάλι δεν ήταν πειστική, πάλι δεν μπόρεσε να πανηγυρίσει νίκη.

Παρά το θετικό αρχικό ξεκίνημα της παρέας του Νεϊμάρ, με τον ίδιο να ξεκινά τη φάση του γκολ και εν τέλει να σκοράρει κιόλας, μόλις στο 4ο λεπτό.

Όλα καλά μέχρι εδώ. Όπως και είδε λίγο νωρίτερα τον… παλιόφιλο του Λαμίν Γιαμάλ να δέχεται κριτική για την κίνησή του να καθίσει πάνω στην μπάλα στο ματς με την Ατλέτικο Μαδρίτης, όταν απλά περίμενε μία εκτέλεση κόρνερ και ο διαιτητής δεν είχε δώσει το ΟΚ. Ο Βραζιλιάνος σταρ έδειξε με τη συγκεκριμένη κίνηση τη συμπαράστασή του προς τον νεαρό άσο της Μπαρτσελόνα.

Στο τέλος του αγώνα βέβαια τα πράγματα δεν εξελίχθησαν όπως θα ήθελε η Σάντος και ο ίδιος ο ηγέτης της. Το τελικό 1-1 προκάλεσε την έντονη αντίδραση και των οπαδών της ιστορικής ομάδας. Ο διάλογος που άνοιξε οπαδός με τον «Νέι» ήταν τουλάχιστον απολαυστικός βέβαια. Την ίδια ώρα οι ουδέτεροι οπαδοί της Βραζιλίας δεν είδαν με καλό μάτι τον διάλογο του αστέρα τους, μιας και βλέπουν ότι δεν διορθώνεται και ενόψει της πιθανής κλήσης από τον Κάρλο Αντσελότι για το Μουντιάλ, χάνει πόντους με τη συμπεριφορά του.

Στο πάνω στιγμιότυπο ο Νεϊμάρ φέρεται να λέει στον οπαδό: «Έπρεπε να είχες προπονηθεί περισσότερο. Είσαι χοντρός!». Εν συνεχεία φάνηκε να απομακρύνεται, αλλά γύρισε για να συνεχίσει τις ατάκες: «Είσαι χαρούμενος τώρα; Είμαι κακομαθημένος; Δίνω τα πάντα εδώ. Θα σου δώσω το λεπτό της δόξας σου».

Η όλη έκρηξη του Νεϊμάρ φέρεται να προήλθε και από το τελικό αποτέλεσμα, αλλά και από τις αποδοκιμασίες που δέχτηκε όσο έδινε το flash interview μετά από το τέλος του αγώνα. Εκεί ήταν άλλωστε που έκανε το χαρακτηριστικό «σσσσσςςςς» με το δάχτυλό του, ώστε να σωπάσουν.

