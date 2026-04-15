Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του εν όψει της τελευταίας αγωνιστικής της Euroleague και το ματς με την Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ (16/4, 21:15).

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε την ετοιμότητα των Εβάν Φουρνιέ και Φρανκ Νιλικίνα, οι οποίοι προπονήθηκαν κανονικά και αναμένεται να συμμετάσχουν κανονικά στον αγώνα με την ιταλική ομάδα. Και οι δύο είχαν ταλαιπωρηθεί από γαστρεντερίτιδα τις προηγούμενες μέρες και είχαν απουσιάσει από τον αγώνα απέναντι στη Χάποελ.

Από την άλλη, εκτός αποστολής παραμένουν ο Μόντε Μόρις, ο οποίος αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στη μέση, και ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος ταλαιπωρείται από θλάση εδώ και αρκετές ημέρες.