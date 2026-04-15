Η Μπάγερν Μονάχου φιλοξενεί την Ρεάλ Μαδρίτης με πλεονέκτημα το 2-1 στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου και θέλει να τελειώσει την πρόκριση και να περάσει στα ημιτελικά. Από την άλλη, η «βασίλισσα» θέλει να ανατρέψει το εις βάρος σκορ, όπως έχει κάνει αρκετές φορές.

Ενδεκάδα Ρεάλ Μαδρίτης: Λούνιν, Τρέντ Αλεξάντερ Άρνολντ, Μιλιτάο, Ρούντιγκερ, Φερλάν Μεντί, Μπραχίμ, Μπέλιγχαμ, Βαλβέρδε, Γκιουλέρ, Εμπαπέ, Βινίσιους Τζούνιορ

Ενδεκάδα Μπάγερν Μονάχου: Νόιερ, Ουπαμεκανό, Τα, Κίμιχ, Γκνάμπρι, Κέιν, Λουίς Ντίαζ, Ολίσε, Λέιμερ, Στάνισιτς, Πάβλοβιτς

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα