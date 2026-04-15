Άδοξα ολοκληρώθηκε ο πρώτος τελικός της Α1 Γυναικών ανάμεσα σε Αθηναϊκό και Παναθηναϊκό, καθώς οι «πράσινες» δεν εμφανίστηκαν στο παρκέ για το δεύτερο μέρος. Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ ζήτησε την παρουσία φιλάθλων στο γήπεδο, ωστόσο το αίτημα δεν ικανοποιήθηκε. Παρά το χρονικό περιθώριο των 20 λεπτών που έδωσαν οι διαιτητές για την επιστροφή τους, […]