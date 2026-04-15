Το BBC ανακοίνωσε ότι θα περικόψει έως και 2.000 θέσεις εργασίας, στο πλαίσιο της μεγαλύτερης αναδιάρθρωσης των τελευταίων 15 ετών.

Η είδηση γνωστοποιήθηκε στους εργαζόμενους κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης το μεσημέρι της Τετάρτης, χωρίς ωστόσο να δοθούν λεπτομέρειες για το ποιοι θα επηρεαστούν από τις απολύσεις.

Οι περικοπές αυτές αποτελούν τον πιο εκτεταμένο γύρο απολύσεων στο BBC εδώ και σχεδόν δεκαπέντε χρόνια.

Η απόφαση εντάσσεται στη στρατηγική του οργανισμού να μειώσει τα κόστη κατά 10% μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Ήδη από τον Φεβρουάριο είχε γίνει γνωστό ότι το BBC στοχεύει σε μείωση δαπανών ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων λιρών, καθώς αντιμετωπίζει «σημαντικές οικονομικές πιέσεις».

Αλλαγή ηγεσίας και νέα μέτρα εξοικονόμησης

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, οι τελευταίες περικοπές έρχονται λίγο πριν την ανάληψη καθηκόντων του πρώην στελέχους της Google, Matt Brittin, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει τη θέση του γενικού διευθυντή τον επόμενο μήνα.

Παράλληλα, το BBC έχει ήδη ανακοινώσει σχέδια για σημαντική μείωση της ομάδας που καλύπτει εθνικές και κρατικές τελετές, όπως βασιλικά και κρατικά γεγονότα.

Ο προσωρινός γενικός διευθυντής, Rhodri Talfan Davies, ο οποίος προεδρεύει του οργανισμού μέχρι την ανάληψη καθηκόντων από τον κ. Brittin στις 18 Μαΐου, ενημέρωσε το προσωπικό ότι απαιτείται εξοικονόμηση επιπλέον 500 εκατ. λιρών μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Όπως δήλωσε: «Όλα αυτά πρέπει να γίνουν με πραγματική φροντίδα – για το κοινό μας και, φυσικά, για όλους εσάς».

Και πρόσθεσε: «Γνωρίζω ότι πρόκειται για δύσκολη είδηση και θα χρειαστεί να συνεργαστούμε στενά για να διαμορφώσουμε τα σχέδιά μας».

«Η δέσμευσή μου είναι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μειώσουμε την πίεση και την αβεβαιότητα που προκαλούν τέτοιου είδους αλλαγές», τόνισε.

Οικονομική πίεση και αντιδράσεις

Σε προηγούμενη ανακοίνωση, το BBC είχε επισημάνει: «Τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε εξοικονομήσει πάνω από μισό δισεκατομμύριο λίρες, μεγάλο μέρος των οποίων επενδύθηκε ξανά στο πρόγραμμά μας».

Ο οργανισμός χρηματοδοτείται κυρίως μέσω του ετήσιου τέλους άδειας, το οποίο αυξήθηκε στις 180 λίρες από την 1η Απριλίου.

Η επικεφαλής της συνδικαλιστικής ένωσης Bectu, Philippa Childs, χαρακτήρισε τις περικοπές «καταστροφικές για το προσωπικό και το BBC συνολικά».

Όπως υπογράμμισε, οι εργαζόμενοι βρίσκονται ήδη υπό μεγάλη πίεση λόγω προηγούμενων απολύσεων, ενώ η εξέλιξη αυτή θα επηρεάσει αναπόφευκτα και τη δημιουργική βιομηχανία, δεδομένου του ρόλου του BBC στην παραγωγή περιεχομένου και την ανάδειξη ταλέντων.

Η ίδια τόνισε ότι «σε μια εποχή ψευδών ειδήσεων και αυξανόμενης συγκέντρωσης των μέσων σε λίγες πολυεθνικές, το Ηνωμένο Βασίλειο χρειάζεται ένα ισχυρό, φιλόδοξο και βιώσιμα χρηματοδοτούμενο BBC περισσότερο από ποτέ».

Και κατέληξε: «Η κυβέρνηση πρέπει να διασφαλίσει, μέσω της ανανέωσης του Χάρτη, ότι η χρηματοδότηση του BBC θα στηρίζεται σε μια πιο ασφαλή και μακροπρόθεσμη βάση, ώστε να αποφευχθεί ο σταδιακός μαρασμός του εθνικού μας ραδιοτηλεοπτικού φορέα».