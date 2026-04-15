Η μεγάλη πρόκριση του Ολυμπιακού στα ημιτελικά του Conference League μέσα στην Κωνσταντινούπολη ήρθε ξανά στο προσκήνιο από την UEFA.

Ο επίσημος λογαριασμός του Conference League στο Χ δημοσίευσε βίντεο από τη δραματική διαδικασία των πέναλτι απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, στα προημιτελικά της διοργάνωσης της σεζόν 2023/24, όπου ο Κωνσταντής Τζολάκης είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη μεγάλη πρόκριση των «ερυθρόλευκων».