Η κανονική περίοδος της EuroLeague ολοκληρώνεται την Πέμπτη και την Παρασκευή με τη διεξαγωγή της 38ης αγωνιστικής, σε ένα σκηνικό απόλυτης αβεβαιότητας.

Καμία ομάδα δεν έχει εξασφαλίσει με σιγουριά την τελική της θέση ενόψει των playoffs, με τη μάχη της κατάταξης να παραμένει ανοιχτή σε όλα τα μέτωπα. Τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς και τα σενάρια είναι πολλά, καθώς έντεκα ομάδες βρίσκονται ακόμη στο παιχνίδι για τις θέσεις που οδηγούν στην επόμενη φάση.

Ακολουθούν όλες οι πιθανές εκδοχές και τα σενάρια που θα καθορίσουν την τελική εικόνα της βαθμολογίας:

Ολυμπιακός (πρώτος ή δεύτερος)

-Αν νικήσει το Μιλάνο θα είναι πρώτος

-Αν χάσει από το Μιλάνο και χάσει η Βαλένθια από την Ντουμπάι BC θα είναι πρώτος

-Αν χάσει από το Μιλάνο και η Βαλένθια νικήσει την Ντουμπάι BC θα είναι δεύτερος

Βαλένθια (πρώτη, δεύτερη ή τρίτη)

-Αν νικήσει την Ντουμπάι BC και ο Ολυμπιακός νικήσει το Μιλάνο θα είναι δεύτερη

-Αν νικήσει την Ντουμπάι BC και ο Ολυμπιακός χάσει από το Μιλάνο θα είναι πρώτη

-Αν χάσει από την Ντουμπάι BC θα είναι δεύτερη με ήττα των Ρεάλ (από Ερυθρό Αστέρα) και Χάποελ (από Μονακό)

-Αν χάσει από την Ντουμπάι BC θα είναι τρίτη αν η Χάποελ νικήσει τη Μονακό ή αν η Χάποελ χάσει και η Ρεάλ κερδίσει τον Ερυθρό Αστέρα

Ρεάλ Μαδρίτης (από δεύτερη ως έκτη)

-Αν νικήσει τον Ερυθρό Αστέρα και η Βαλένθια χάσει από την Ντουμπάι BC, θα είναι δεύτερη

-Αν νικήσει τον Ερυθρό Αστέρα και η Βαλένθια νικήσει την Ντουμπάι BC, θα είναι Τρίτη

-Αν χάσει από τον Ερυθρό Αστέρα θα είναι τρίτη αν χάσουν ταυτόχρονα Χάποελ (από Μονακό), Ζαλγκίρις (από Παρί) και Φενέρμπαχτσε (από Βιλερμπάν)

-Αν χάσει από τον Ερυθρό Αστέρα θα είναι τέταρτη αν α) χάσουν Φενέρ και Χάποελ και κερδίσει η Ζαλγκίρις, β) Φενέρ και Ζαλγκίρις χάσουν και κερδίσει η Χάποελ, γ) η Φενέρ κερδίσει και χάσουν Χάποελ και Ζαλγκίρις

-Αν χάσει από τον Ερυθρό Αστέρα θα είναι πέμπτη αν α) χάσει η Φενέρ και κερδίσουν Χάποελ και Ζαλγκίρις, β) αν χάσει η Χάποελ και κερδίσουν Φενέρ και Ζαλγκίρις, γ) αν κερδίσουν Χάποελ και Φενέρ και χάσει η Ζαλγκίρις

-Αν χάσει από τον Ερυθρό Αστέρα θα είναι έκτη αν κερδίσουν Φενέρ, Χάποελ και Ζαλγκίρις

Χάποελ Τελ Αβίβ (από δεύτερη ως έκτη)

-Αν κερδίσει στο Μονακό θα είναι δεύτερη εφόσον χάσουν Ρεάλ από Ερυθρό Αστέρα και Βαλένθια από Ντουμπάι BC

-Αν κερδίσει στο Μονακό θα είναι τρίτη αν η Βαλένθια κερδίσει και η Ρεάλ χάσει

-Αν κερδίσει στο Μονακό θα είναι τέταρτη με νίκη της Ρεάλ

-Αν χάσει στο Μονακό θα είναι τέταρτη, εφόσον χάσουν Φενέρ και Ζαλγκίρις

-Αν χάσει στο Μονακό θα είναι πέμπτη α) αν η Φενέρ χάσει και η Ζαλγκίρις κερδίσει, β) αν η Φενέρ ερδίσει και η Ζαλγκίρις χάσει

-Αν χάσει στο Μονακό θα είναι έκτη αν κερδίσουν ταυτόχρονα Φενέρ και Ζαλγκίρις

Φενέρμπαχτσε (από τρίτη ως έκτη)

-Αν κερδίσει η Βιλερμπάν στη Γαλλία θα είναι τρίτη αν ταυτόχρονα χάσουν η Χάποελ (από τη Μονακό) και η Ρεάλ (από τον Ερυθρό Αστέρα)

-Αν κερδίσει η Βιλερμπάν στη Γαλλία θα είναι τέταρτη αν α) κερδίσει η Ρεάλ και χάσει η Χάποελ, β) αν κερδίσει η Χάποελ και χάσει η Ρεάλ

–Αν κερδίσει η Βιλερμπάν στη Γαλλία θα είναι πέμπτη αν ταυτόχρονα κκερδίσουν Ρεάλ και Χάποελ

-Αν χάσει από τη Βιλερμπάν στη Γαλλία θα είναι πέμπτη αν χάσει η Ζαλγκίρις από την Παρί

-Αν χάσει από τη Βιλερμπάν στη Γαλλία θα είναι έκτη αν η Ζαλγκίρις κερδίσει

Ζαλγκίρις (από τρίτη ως όγδοη)

-Αν κερδίσει την Παρί θα είναι τρίτη εφόσον χάσει η Χάποελ από τη Μονακό και ο Ερυθρός Αστέρας κερδίσει τη Ρεάλ

-Αν κερδίσει την Παρί θα είναι τέταρτη αν α) χάσουν Φενέρ, Χάποελ και Ερυθρός Αστέρας, β) χάσει η Φενέρ και κερδίσουν Χάποελ και Ερυθρός Αστέρας, γ) κερδίσουν Φενέρ και Ερυθρός Αστέρας και κερδίσει η Χάποελ

-Αν κερδίσει την Παρί θα είναι πέμπτη αν α) κερδίσει η Χάποελ και χάσουν Φενέρ και Ερυθρός Αστέρας, β) κερδίσει η Φενέρ και χάσουν Χάποελ και Ερυθρός Αστέρας, γ) κερδίσουν Φενέρ, Χάποελ και Ερυθρός Αστέρας

-Αν κερδίσει την Παρί θα είναι έκτη αν κερδίσουν Φενέρ και Χάποελ, αλλά χάσει ο Ερυθρός Αστέρας

-Αν χάσει από την Παρί θα είναι έκτη αν ο Παναθηναϊκός χάσει από την Εφές

-Αν χάσει από την Παρί θα είναι έβδομη αν ο Παναθηναϊκός νικήσει και ο Ερυθρός Αστέρας χάσει

-Αν χάσει από την Παρί θα είναι όγδοη αν νικήσουν ταυτόχρονα Παναθηναϊκός και Ερυθρός Αστέρας

Ερυθρός Αστέρας (από έκτος ως δέκατος)

-Αν νικήσει τη Ρεάλ στη Μαδρίτη θα είναι έκτος αν ταυτόχρονα νικήσουν η Μονακό τη Χάποελ, ο Παναθηναϊκός την Εφές και χάσει η Ζαλγκίρις από την Παρί

– Αν νικήσει τη Ρεάλ στη Μαδρίτη θα είναι έβδομος αν α) η Μονακό χάσει, β) η Μονακό κερδίσει και ο Παναθηναϊκός χάσει, γ) οι Μονακό, Παναθηναϊκός και Ζαλγκίρις νικήσουν

-Αν χάσει από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη θα είναι έβδομος αν ταυτόχρονα χάσουν Μονακό και Παναθηναϊκός

-Αν χάσει από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη θα είναι όγδοος αν α) η Μονακό κερδίσει και ταυτόχρονα χάσουν η Μπαρτσελόνα από την Μπάγερν και ο Παναθηναϊκός από την Εφές, β) αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει και χάσουν Μπαρτσελόνα και Μονακό

-Αν χάσει από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη θα είναι ένατος αν α) Μονακό και Παναθηναϊκός κερδίσουν και η Μπαρτσελόνα χάσει, β) Παναθηναϊκός και Μπαρτσελόνα κερδίσουν και η Μονακό χάσει

-Αν χάσει από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη θα είναι δέκατος αν νικήσουν ταυτόχρονα Μονακό και Μπαρτσελόνα

Παναθηναϊκός (από έκτος ως ένατος)

-Αν ο Παναθηναϊκός νικήσει την Εφές θα είναι έκτος α) αν χάσουν η Ζαλγκίρις από την Παρί και η Μονακό από την Χάποελ, β) αν η Μονακό κερδίσει και χάσουν η Ζαλγκίρις και ο Ερυθρός Αστέρας

-Αν ο Παναθηναϊκός νικήσει την Εφές θα είναι έβδομος α) αν νικήσει η Ζαλγκίρις και χάσει ο Ερυθρός Αστέρας, β) χάσει η Ζαλγκίρις και νικήσουν Μονακό και Ερυθρός Αστέρας

-Αν ο Παναθηναϊκός νικήσει την Εφές θα είναι όγδοος αν νικήσουν ταυτόχρονα Ζαλγκίρις και Ερυθρός Αστέρας

-Αν ο Παναθηναϊκός χάσει την Εφές θα είναι όγδοος αν χάσουν ταυτόχρονα και η Μονακό και η Μπαρτσελόνα

-Αν ο Παναθηναϊκός χάσει την Εφές θα είναι ένατος α) αν νικήσει η Μονακό, β) αν χάσει η Μονακό και κερδίσει η Μπαρτσελόνα

Μονακό (από έβδομη ως ένατη)

-Αν νικήσει την Χάποελ θα είναι έβδομη εφόσον χάσουν Παναθηναϊκός και Ερυθρός Αστέρας

-Αν νικήσει την Χάποελ θα είναι όγδοη α) αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει και ο Ερυθρός Αστέρας χάσει, β) αν ο Παναθηναϊκός χάσει και ο Ερυθρός Αστέρας κερδίσει

-Αν νικήσει την Χάποελ θα είναι ένατη αν ταυτόχρονα κερδίσουν Παναθηναϊκός και Ερυθρός Αστέρας

-Αν χάσει από τη Χάποελ θα είναι όγδοη α) αν νικήσει η Μπαρτσελόνα και χάσει ο Παναθηναϊκός, β) νικήσουν Μπαρτσελόνα και Παναθηναϊκός και χάσει ο Ερυθρός Αστέρας

-Αν χάσει από τη Χάποελ θα είναι ένατη αν α) χάσει η Μπαρτσελόνα, β) κερδίσουν Μπαρτσελόνα, Παναθηναϊκός και Ερυθρός Αστέρας

Μπαρτσελόνα (από όγδοη ως ενδέκατη)

-Αν νικήσει την Μπάγερν θα είναι όγδοη εφόσον νικήσει η Μονακό και χάσουν ταυτόχρονα Παναθηναϊκός και Ερυθρός Αστέρας

-Αν νικήσει την Μπάγερν θα είναι ένατη εφόσον νικήσουν Παναθηναϊκός και Μονακό και χάσει ο Ερυθρός Αστέρας

-Αν νικήσει την Μπάγερν θα είναι δέκατη αν α) χάσει η Μονακό, β) κερδίσουν Μονακό και Ερυθρός Αστέρας ταυτόχρονα

-Αν χάσει από την Μπάγερν θα είναι δέκατη αν χάσει η Ντουμπάι BC από τη Βαλένθια

-Αν χάσει από την Μπάγερν θα είναι ενδέκατη και εκτός playoffs αν νικήσει η Ντουμπάι BC τη Βαλένθια

Ντουμπάι BC (από δέκατη ως δωδέκατη)

-Αν νικήσει τη Βαλένθια θα είναι δέκατη αν χάσει η Μπαρτσελόνα

-Αν νικήσει τη Βαλένθια θα είναι ενδέκατη αν νικήσει η Μπαρτσελόνα

-Αν χάσει από τη Βαλένθια θα είναι ενδέκατη με νίκη της Μακάμπι επί της Βίρτους και δωδέκατη με ήττα της.