Με εμφατικό τρόπο επέστρεψε στη δράση η ομάδα πόλο Ανδρών του Ολυμπιακού, επικρατώντας εύκολα του Πανιωνίου με 22-13 εκτός έδρας στη Νέα Σμύρνη, στο εξ αναβολής παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής της Β’ φάσης της Water Polo League.

Οι «ερυθρόλευκοι» του Έλβις Φάτοβιτς, μετά από δύο εβδομάδες αγωνιστικής απραξίας, συνέχισαν αήττητοι στο πρωτάθλημα, φτάνοντας τις 21 νίκες σε ισάριθμα ματς.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυνατά και προηγήθηκε 5-3 στο τέλος της πρώτης περιόδου. Στο δεύτερο οκτάλεπτο ανέβασε ρυθμό, ξέφυγε στο σκορ (11-5) και έκλεισε το ημίχρονο στο 12-6.

Στην τρίτη περίοδο οι Πειραιώτες διατήρησαν τον έλεγχο, φτάνοντας στο 16-9, ενώ στο τέταρτο «καθάρισαν» οριστικά το ματς, ανεβάζοντας τη διαφορά έως και το +9, πριν διαμορφωθεί το τελικό 22-13.

Τα οκτάλεπτα: 3-5, 3-7, 3-3, 4-7

Πανιώνιος: Πόρτερ, Μπουζαλάς, Κ. Μπιτσάκος, Σ. Καρατζάς, Παπάκος 2, Τρασάι, Α. Μπιτσάκος 4, Τακάτα 1, Μουρίκης 1, Γούνας 2, Κουκουνάς 1, Καπετανάκης 1, Μαυροβουνιώτης, Ο. Καρατζάς, Μότσιας 1

Ολυμπιακός (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ 1, Λυκούδης 1, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης 1, Γούβης, Ζαλάνκι 4, Δήμου 1, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης 3, Νικολαΐδης 3, Παπαναστασίου 3, Τζωρτζάτος, Πούρος 2, Μάρκογλου

Η βαθμολογία στον Β1 Όμιλο της Β’ Φάσης

Ολυμπιακός 63

Παναθηναϊκός 57

Απόλλων Σμύρνης 51

Βουλιαγμένη 48

ΠΑΟΚ 36

Πανιώνιος 36

Παλαιό Φάληρο 22

Περιστέρι 21

H επόμενη αγωνιστική:

18/04, 16:30 Πανιώνιος – ΠΑΟΚ

18/04, 18:00 Παλαιό Φάληρο – Απόλλων Σμύρνης

18/04, 18:00 Βουλιαγμένη – ΓΣ Περιστερίου

18/04, 18:15 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός