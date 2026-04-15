Ο Jamie Dornan εντάσσεται στο καστ της νέας κινηματογραφικής παραγωγής “Lord of the Rings: The Hunt for Gollum” («Άρχοντας των Δαχτυλιδιών»), αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Άραγκορν, που είχε ερμηνεύσει ο Viggo Mortensen στην αρχική τριλογία.

Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Andy Serkis, ο οποίος θα υποδυθεί ξανά τον Gollum/Smeagol, αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 17 Δεκεμβρίου 2027. Η ανακοίνωση του καστ έγινε από τη Warner Bros. κατά τη διάρκεια της παρουσίασής της στο CinemaCon στο Λας Βέγκας.

Στην παραγωγή επιστρέφουν και γνωστά πρόσωπα από τις προηγούμενες ταινίες. Ο Elijah Wood θα ενσαρκώσει ξανά τον Frodo Baggins, ενώ ο Ian McKellen θα επανεμφανιστεί ως Gandalf. Ο Lee Pace, γνωστός από την τριλογία του “Hobbit”, θα υποδυθεί εκ νέου τον βασιλιά των ξωτικών Thranduil.

Μαζί με τον Dornan, στο καστ προστίθενται και σημαντικά ονόματα, όπως η Kate Winslet, που θα υποδυθεί μια hobbit με το όνομα Marigol, καθώς και ο Leo Woodall, γνωστός από τη σειρά “White Lotus”, ο οποίος θα ερμηνεύσει τον Halvard, έναν Dúnedain ranger.

Ένα νέο κεφάλαιο στον κόσμο της Μέσης Γης

Η νέα ταινία λειτουργεί ως prequel της αρχικής τριλογίας, τοποθετημένη χρονικά ανάμεσα στα γεγονότα των “The Hobbit” και “The Fellowship of the Ring”. Η ιστορία επικεντρώνεται στην αποστολή του Aragorn να αιχμαλωτίσει τον Gollum.

Την παραγωγή υπογράφει ο Peter Jackson μαζί με τις Fran Walsh και Philippa Boyens, οι οποίοι είχαν συνυπογράψει και την αρχική τριλογία. Ο Jackson είχε γράψει ιστορία σκηνοθετώντας ταυτόχρονα και τις τρεις ταινίες της σειράς “The Lord of the Rings”.

Η κληρονομιά της αρχικής τριλογίας

Οι ταινίες “The Fellowship of the Ring”, “The Two Towers” και “The Return of the King” απέσπασαν δεκάδες υποψηφιότητες και βραβεία, με την τρίτη να κατακτά 11 Όσκαρ, ανάμεσά τους και αυτό της Καλύτερης Ταινίας το 2004.

Ο Andy Serkis, εκτός από την ερμηνεία του ως Gollum, είχε διατελέσει βοηθός σκηνοθέτη στη “Hobbit” τριλογία και σκηνοθέτησε το 2021 την ταινία “Venom: Let There Be Carnage”.