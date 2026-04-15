Ο καιρός τις επόμενες ημέρες θα διατηρηθεί άστατος και μουντός, με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα, κυρίως στα ηπειρωτικά και τα νότια νησιωτικά τμήματα. Η αφρικανική σκόνη θα παραμείνει σε υψηλές συγκεντρώσεις, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν ενισχυμένοι, φτάνοντας κατά τόπους τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντικές μεταβολές και θα παραμείνει σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή.

Γενική εικόνα καιρού την Πέμπτη

Την Πέμπτη 16 Απριλίου, αναμένονται γενικά αυξημένες νεφώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, με διαστήματα μερικής ηλιοφάνειας κατά τόπους. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με μεγαλύτερη πιθανότητα στα κεντρικά, ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στην Κρήτη, ιδιαίτερα σε ορεινές περιοχές.

Εξαίρεση θα αποτελέσουν η Θράκη και το Καστελόριζο, όπου θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις και μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Περιορισμένη ορατότητα και ομίχλες

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, ενώ θα σχηματιστούν και τοπικές ομίχλες.

Αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται λόγω της αφρικανικής σκόνης, η οποία θα εμφανίζει αυξημένες συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα, με τις υψηλότερες τιμές να εντοπίζονται κυρίως στην ανατολική και νότια Ελλάδα.

Ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και από το βράδυ τοπικά ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία πάνω από τα κανονικά επίπεδα

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα διατηρηθεί σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 21 με 23°C, ενώ τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, την ανατολική νησιωτική χώρα και την Κρήτη θα αγγίξει τους 24 με 25°C, και πιθανώς τους 26°C.

Καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21°C, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 22°C, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, στρεφόμενοι πρόσκαιρα σε νότιους το μεσημέρι.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Παρασκευή: Βροχές και καταιγίδες σε νότια – Επιμονή της σκόνης

Την Παρασκευή 17 Απριλίου, σε Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ τα φαινόμενα στην Κρήτη το απόγευμα ενδέχεται να ενταθούν πρόσκαιρα και να είναι κατά τόπους έντονα.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στην Πελοπόννησο και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι συνθήκες ευνοούν τη διατήρηση της αφρικανικής σκόνης σε αυξημένα επίπεδα, κυρίως στην ανατολική και νότια Ελλάδα.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά, ωστόσο θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά επίπεδα, φτάνοντας στο Ιόνιο και τα περισσότερα ηπειρωτικά τους 23 με 25°C, στα δυτικά τοπικά και τους 26°C, ενώ στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη τους 20 με 22°C και τοπικά τους 23°C.

Σάββατο: Σταδιακή βελτίωση με τοπική αστάθεια

Το Σάββατο 18 Απριλίου, στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα ενδέχεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Ωστόσο, από το πρωί και στη συνέχεια ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα, αρχικά θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός, όμως από τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις, με πιθανότητα για τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή, διατηρούμενη σε παρόμοια επίπεδα με τις προηγούμενες ημέρες.