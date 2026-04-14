Απογοήτευση για τον χειρισμό του Brexit από τον τότε πρωθυπουργό Ντέιβιντ Κάμερον φέρεται να εξέφραζε η εκλιπούσα Βασίλισσα Ελισάβετ Β΄, σύμφωνα με νέο βιβλίο που αναμένεται να κυκλοφορήσει. Παρά τους θεσμικούς περιορισμούς, φέρεται να είχε εκμυστηρευτεί τις ανησυχίες της στον Μπαράκ Ομπάμα.

Παρότι δεν της επιτρεπόταν θεσμικά να λάβει δημόσια θέση, η Ελισάβετ φέρεται να εξέφρασε τις ανησυχίες της στον Μπαράκ Ομπάμα κατά τη διάρκεια γεύματος στο Κάστρο του Ουίνδσορ τον Απρίλιο του 2016, όπως αναφέρουν οι The Times.

Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάρακ Ομπάμα, ο οποίος μίλησε στην Πέιτζ για τη σχέση της Βασίλισσας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε πως δεν θεωρούσε ότι μια τόσο κρίσιμη απόφαση όπως το Brexit «θα έπρεπε να είχε ληφθεί με δημοψήφισμα». Η συγγραφέας σημειώνει ότι η συνομιλία αυτή αποτέλεσε μια «πολύ σπάνια βασιλική κριτική ενός πρωθυπουργού, δημόσια ή κατ’ ιδίαν».

Περιγράφοντας τη σκηνή, ο Ομπάμα αποκάλυψε πως η Βασίλισσα τού είπε: «Είναι δύσκολο να καταλάβουμε γιατί ένας πρωθυπουργός, ο οποίος υποτίθεται ότι καταλαβαίνει την πολιτική, θα προκήρυσσε ένα δημοψήφισμα χωρίς να γνωρίζει ποια θα ήταν τόσο σημαντική η απάντηση».

Η Πέιτζ γράφει ότι οι απόψεις της βασίλισσας Ελισάβετ για την παραμονή ή όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξαν αντικείμενο συνεχών εικασιών καθ’ όλη τη διάρκεια της βασιλείας της και μετά τον θάνατό της. Δημοσιεύματα της εποχής υποστήριζαν ότι τάχθηκε υπέρ της αποχώρησης, κάτι που το Παλάτι είχε διαψεύσει κατηγορηματικά.

Οι σχέσεις της Βασίλισσας με Αμερικανούς προέδρους

Για τη συγγραφή του βιβλίου, η Πέιτζ πήρε συνεντεύξεις από τέσσερις προέδρους και τρεις πρωθυπουργούς, καταγράφοντας τη σχέση της Ελισάβετ με τους 13 Αμερικανούς προέδρους που γνώρισε, από τον Χάρι Σ. Τρούμαν έως τον Τραμπ. Το έργο ξεκινά με τις εμπειρίες της πριγκίπισσας Ελισάβετ κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και εξετάζει πώς διαμόρφωσε τις σχέσεις της με την Ουάσιγκτον.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Τραμπ συναντήθηκε με τη Βασίλισσα κατά την επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούλιο του 2018 και ξανά στην πρώτη του επίσημη επίσκεψη τον Ιούνιο του 2019. Ο πρόεδρος πραγματοποίησε δεύτερη επίσημη επίσκεψη πέρυσι και αναμένεται να δει εκ νέου τον Βασιλιά αυτόν τον μήνα, με αφορμή την 250ή επέτειο της χώρας.

Το βιβλίο της Πέιτζ, που κυκλοφορεί στις 23 Απριλίου, περιλαμβάνει ακόμη αποκαλύψεις για το πώς η Βασίλισσα «έμεινε άναυδη» από την κριτική του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ προς τη βασιλική οικογένεια, καθώς και για τις απόψεις της σχετικά με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον τρόπο με τον οποίο βρήκε παρηγοριά μετά τον θάνατο του πρίγκιπα Φίλιππου.