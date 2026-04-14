Μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού AKTOR παρουσίασε ένα σύντομο βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται να ξεφυλλίζει το draft της παρουσίασης που αφορά τη λειτουργία και την οικονομική κατεύθυνση του συλλόγου για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Το business plan δεν περιορίζεται μόνο σε οικονομικούς δείκτες, αλλά περιλαμβάνει συνολικά τη στρατηγική ανάπτυξης της ομάδας, από τον αγωνιστικό σχεδιασμό και τις μεταγραφικές κινήσεις έως την εμπορική πολιτική και τη διεθνή παρουσία.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου έρχεται σε μια περίοδο όπου οι ομάδες της EuroLeague κινούνται ήδη σε ρυθμούς σχεδιασμού για το μέλλον, με τον Παναθηναϊκό να δείχνει ότι θέλει να παραμείνει ανταγωνιστικός σε όλα τα επίπεδα.