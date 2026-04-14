Ο Δημήτρης Ιτούδης παραχώρησε συνέντευξη στο WEB Radio της ΕΟΚ, όπου αναφέρθηκε στην πορεία της Χάποελ Τελ Αβίβ στη EuroLeague, αλλά και σε ευρύτερα ζητήματα του χώρου.

Ο Έλληνας προπονητής στάθηκε στην επιτυχία της ομάδας του, η οποία κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στα play-offs, υπογραμμίζοντας τις δυσκολίες που κλήθηκε να ξεπεράσει στη διάρκεια της σεζόν.

Παράλληλα, τοποθετήθηκε και για την απουσία φυσικής έδρας που αντιμετωπίζει η Ισραηλινή ομάδα. Στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό αναφέρθηκε ότι ένιωθαν σαν να παίζουν στο ΟΑΚΑ και στο ΣΕΦ.

Αναλυτικά τα λόγια του Δημήτρη Ιτούδη:

Αναφερόμενος στην πορεία της Χάποελ, ο Δημήτρης Ιτούδης τόνισε: «Για εμάς ήταν μια σεζόν γεμάτη προκλήσεις. Ξεκινήσαμε με την αμφιβολία του πού θα παίζουμε. Επιλέξαμε τη Σόφια, η οποία μας υποδέχτηκε. Στη μέση της σεζόν επιστρέψαμε στο Ισραήλ, αλλά τα τελευταία γεγονότα μας οδήγησαν πάλι πίσω στη Σόφια. Όλο αυτό προϋποθέτει αρκετά “πάνω-κάτω” για μια ομάδα που προσπαθεί να χτιστεί».

Ο έμπειρος προπονητής εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη σταθερότητα της ομάδας: «Το ότι μία αγωνιστική πριν το τέλος έχουμε εξασφαλίσει την είσοδό μας στα play-offs είναι σημαντικό. Η ομάδα δεν έχασε ποτέ την επαφή της με τις θέσεις που οδηγούν στα play-offs ή τα play-in. Ήμασταν συνεχώς παρόντες, κάτι που μας δίνει αυτοπεποίθηση. Δημιουργούμε ένα κλαμπ που έχει κάτι να πει στην Ευρωλίγκα».

Ο Ιτούδης στάθηκε στη σημασία της σωστής επιλογής παικτών και της δημιουργίας ομαδικού πνεύματος. «Πήραμε παίκτες με εμπειρίες από Ευρωλίγκα, αλλά έπρεπε να “δέσουμε” αυτό που φέρνει τις επιτυχίες: τη χημεία. Καταφέραμε από νωρίς να προσελκύσουμε αθλητές που ήταν στόχοι μας. Το πλάνο μας έπεισε αρκετούς από το πρώτο “ράφι” να επιλέξουν μια νεοφώτιστη ομάδα».

Πρόσθεσε επίσης ότι η ομάδα απέδειξε την αξία της στο παρκέ: «Έπρεπε μέσω των αποτελεσμάτων να κερδίσουμε τη συμμετοχή μας σε ακόμα μία Ευρωλίγκα και να δείξουμε πως η Χάποελ έχει ένα ισχυρό επενδυτικό πρόγραμμα και είναι εδώ για να “χτίσει” μια ανταγωνιστική ομάδα».

Ο προπονητής της Χάποελ αναφέρθηκε και στις αντιξοότητες, όπως οι τραυματισμοί και η απουσία σταθερής έδρας. «Οι τραυματισμοί μας επηρέασαν, όπως και άλλα κλαμπ. Προφανώς παίζουμε συνέχεια εκτός έδρας. Όταν παίξαμε με τον Παναθηναϊκό ήταν σαν να παίζαμε στο ΟΑΚΑ και με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Έχουμε γαλουχηθεί πάνω σε αυτό».

Τέλος, σχολίασε το φαινόμενο των απολύσεων προπονητών στην EuroLeague: «Υπάρχει μια… προπονητοφαγία. Είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Δεν είναι καλό για το προϊόν, δεν είναι καλό για τους προπονητές, δεν είναι καλό για κανέναν. Πρέπει να υπάρχει μια σταθερότητα και μια πίστη στο πλάνο».

Ο προπονητής της Χάποελ Τελ Αβίβ, Δημήτρης Ιτούδης, μίλησε για την πορεία της ομάδας του, την κατάσταση στο Ισραήλ, το μέλλον του συλλόγου, αλλά και για το φαινόμενο των συχνών απολύσεων προπονητών στην Ευρωλίγκα, το οποίο χαρακτήρισε «ανθρωποφαγία».

Αναφερόμενος στην ανάγκη δημιουργίας χημείας στην ομάδα, ο Έλληνας τεχνικός τόνισε: «Για να γίνουν όλα αυτά, μια ομάδα χρειάζεται να αποκτήσει χημεία. Προφανώς και θα θέλαμε να έχουμε τον κόσμο μας, να είναι γεμάτο το γήπεδο, αλλά προσπαθούμε να “χτίσουμε” αυτοματισμούς».

Σχετικά με την απουσία από τη φυσική έδρα της ομάδας, το Τελ Αβίβ, σχολίασε: «Προφανώς το Τελ Αβίβ είναι η φυσική μας έδρα. Θέλαμε και θέλουμε να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να είμαστε εκεί και να ασχολούμαστε με αυτό που κληθήκαμε, δηλαδή το μπάσκετ. Η σταθερότητα ήταν αστάθεια. Είμαστε από τους τυχερούς που μέσα σε μια μέρα καταφέραμε να φύγουμε και να επιστρέψουμε στη Βουλγαρία, ώστε να κάνουμε τη δουλειά μας απερίσπαστοι. Όμως, είναι καλό να είσαι στη φυσική σου έδρα».

Για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου κόντρα στη Μονακό (17/04) και τη συνέχεια στη διοργάνωση, ο Ιτούδης δήλωσε: «Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στο τελευταίο παιχνίδι. Παίζουμε εκτός έδρας εναντίον μιας πολύ ταλαντούχας ομάδας, που επίσης θέλει το αποτέλεσμα. Στόχος μας είναι να τελειώσουμε δυναμικά και ανταγωνιστικά τη regular season. Από εκεί και πέρα, θα δούμε τη θέση μας και τον αντίπαλό μας στα play-offs».

Πρόσθεσε, επίσης, την αβεβαιότητα σχετικά με το πρωτάθλημα του Ισραήλ: «Πρέπει να δούμε και τις εξελίξεις για το αν θα επιστρέψουμε στην αγωνιστική δράση στο πρωτάθλημα Ισραήλ. Είναι κάτι που εξαρτάται από αποφάσεις ανθρώπων, τις οποίες πρέπει να σκεφτούν πολύ καλά. Ως επαγγελματίες, περιμένουμε να δούμε τις συνθήκες και πότε θα κληθούμε να αγωνιστούμε».

Ο Δημήτρης Ιτούδης εξήγησε τους λόγους που τον έπεισαν να αναλάβει τη Χάποελ Τελ Αβίβ: «Όταν με κάλεσε ο κύριος Γιανάι και οι συνιδιοκτήτες, με έπεισε το πρότζεκτ. Ο τρόπος που βλέπουν το μπάσκετ, το όραμά τους για τη Χάποελ, το μεγάλο fanbase και το γεγονός ότι είναι μια καινούργια ομάδα με ανθρώπους που ήρθαν για να επενδύσουν και να μείνουν. Μου αρέσει να αναλαμβάνω πρότζεκτ με προοπτική».

Στάθηκε, μάλιστα, στην επιτυχία της ομάδας και τις προοπτικές της: «Η ομάδα κατόρθωσε να κατακτήσει το EuroCup, να πάρει το εισιτήριο για την Ευρωλίγκα καθαρά μέσω των κανονισμών και χωρίς wild card και να μπει στα play-offs, ανανεώνοντας τη συμμετοχή της. Ελπίζουμε οι συζητήσεις μας με την Ευρωλίγκα να είναι σε διαφορετικό επίπεδο, εφόσον αποδείξαμε ότι έχουμε μια ανταγωνιστική ομάδα και επενδυτές που ήρθαν για να μείνουν. Αυτό με χαροποιεί ως προπονητή και ως Πρόεδρο των προπονητών της Ευρωλίγκας. Θα θέλαμε όσο το δυνατόν περισσότερα τέτοια υγιή κλαμπ».

Τέλος, ως πρόεδρος των προπονητών της Ευρωλίγκας, ο Ιτούδης καυτηρίασε τις συχνές απολύσεις συναδέλφων του: «Υπάρχει μια… ανθρωποφαγία, μια προπονητοφαγία, που την είδαμε φέτος στην Ευρωλίγκα. Είναι λυπηρό όταν προσλαμβάνεις έναν άνθρωπο για τρία χρόνια ή τον ανανεώνεις για δύο και τον απολύεις μετά από δέκα μέρες. Νομίζω πως το πρόβλημα δεν είναι στον άνθρωπο που απολύεται, αλλά σε αυτόν που τον προσέλαβε. Εφόσον τον προσέλαβες, πρέπει να τηρήσεις τη συμφωνία».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στις θεσμικές πρωτοβουλίες των προπονητών: «Έχουμε κατορθώσει οι προπονητές να εξακολουθούν να παίρνουν τον μισθό τους, ανεξάρτητα αν έχουν βρει άλλη ομάδα. Είμαστε σε επικοινωνία με τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα και τον Τσους Μπουένο για να προσφέρουμε με τις ιδέες μας. Η φωνή μας πρέπει να ακούγεται. Μην ξεχνάμε πως το play-in σύστημα είναι μια πρόταση των προπονητών. Το καλοκαίρι έχουμε το Σεμινάριό μας και τις εκλογές. Το συνδικαλιστικό όργανο θα γίνει ακόμα πιο ισχυρό».