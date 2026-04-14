Σημαντική αλλαγή στους κανονισμούς του ποδοσφαίρου κάνει την εμφάνισή της, καθώς εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Πορτογαλία ένας νέος τρόπος αντιμετώπισης των πέναλτι με διπλή επαφή.

Πλέον, αν ο εκτελεστής αγγίξει άθελά του την μπάλα και με τα δύο πόδια κατά την εκτέλεση, το γκολ δεν ακυρώνεται αυτόματα. Αντίθετα, η εκτέλεση επαναλαμβάνεται, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν υπήρχε πρόθεση.

Η νέα αυτή οδηγία εφαρμόστηκε στον αγώνα μεταξύ Τοντέλα και Ζιλ Βισέντε (1-1), όταν ο επιθετικός Μουρίλο σκόραρε από το σημείο του πέναλτι, έχοντας προηγουμένως γλιστρήσει και ακουμπήσει την μπάλα δύο φορές. Με τη χρήση VAR, ο διαιτητής έκρινε πως η επαφή ήταν ακούσια και διέταξε επανάληψη της εκτέλεσης.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, αν υπάρξει τυχαία διπλή επαφή και η μπάλα καταλήξει στα δίχτυα, το πέναλτι επαναλαμβάνεται. Αν δεν σημειωθεί γκολ, τότε δίνεται έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας ή αφήνεται πλεονέκτημα, ενώ σε διαδικασία πέναλτι η προσπάθεια καταγράφεται ως χαμένη.

Κομβικό ρόλο παίζει η κρίση του διαιτητή, ο οποίος καλείται να ξεχωρίσει αν η διπλή επαφή ήταν ακούσια – όπως σε περιπτώσεις γλιστρήματος ή ταυτόχρονου αγγίγματος – ή εσκεμμένη, όπου τότε διατηρείται η τιμωρία με έμμεσο φάουλ υπέρ των αντιπάλων.