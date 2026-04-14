Αντί για την καθιερωμένη είσοδο, ο γαμπρός και η νύφη εμφανίστηκαν με μια μπάλα στα πόδια, δίνοντας έναν πιο χαλαρό και παιχνιδιάρικο τόνο στη στιγμή.

Ο γαμπρός έκανε μερικά γκελάκια, με τη νύφη να συμμετέχει στο ίδιο ύφος, υπό τους ήχους του Ordinary χαρίζοντας ένα απρόσμενο αλλά ιδιαίτερα ευχάριστο θέαμα στους καλεσμένους.

Η επιλογή τους ξεχώρισε για την απλότητα, μετατρέποντας μια κλασική γαμήλια είσοδο σε μια πιο ποδοσφαιρική στιγμή που ενθουσίασε τους παρευρισκόμενους.

