Η οργανωτική επιτροπή της Βοστώνης για το Παγκόσμιο Κύπελλο ανακοίνωσε ότι θα παρέχει υπηρεσία λεωφορείων από και προς το «Gillette Stadium» κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, με κόστος 95 δολάρια ανά θέση.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Μητροπολιτική Αρχή Μεταφορών της Μασαχουσέτης (MBTA) είχε επιβεβαιώσει ότι σκοπεύει να τετραπλασιάσει τις συνήθεις τιμές ενός εισιτηρίου μετ’ επιστροφής από το κέντρο της Βοστώνης προς το «Gillette Stadium» για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Η αύξηση αυτή ανεβάζει το κόστος του εισιτηρίου μετ’ επιστροφής από τα 20 δολάρια (τιμή για αγώνες NFL των New England Patriots) στα 80 δολάρια για τη διαδρομή των 27 μιλίων κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ.

Τώρα, η οργανωτική επιτροπή της Βοστώνης παρουσίασε και νέα επιλογή μεταφοράς με λεωφορεία προς το γήπεδο στο Φόξμπορο, με ακόμη υψηλότερο κόστος που φτάνει τα 95 δολάρια.

Όπως και στην περίπτωση του τρένου, θα υπάρχουν μειωμένα εισιτήρια για παιδιά, άτομα άνω των 60 ετών ή επιβάτες με ανάγκες προσβασιμότητας.

Η υπηρεσία, γνωστή ως «Boston Stadium Express», θα λειτουργεί σε συνεργασία με την «Yankee Line», μια εταιρεία λεωφορείων με έδρα τη Μασαχουσέτη, και σύμφωνα με την εταιρεία, θα στοχεύει στην εξυπηρέτηση 10.000 φιλάθλων ανά αγώνα.

Μια νέα ανακοίνωση ανέφερε ότι η υπηρεσία λεωφορείων θα έχει πάνω από 20 στρατηγικά τοποθετημένα σημεία παραλαβής σε όλη την ευρύτερη περιοχή της Βοστώνης και την γύρω περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Συνεδριακού Κέντρου του Ρόουντ Άιλαντ στο Πρόβιντενς και του Διεθνούς Αεροδρομίου Λόγκαν της Βοστώνης.

Η επιτροπή συνεργάζεται επίσης με πάνω από 100 ξενοδοχειακά καταλύματα σε όλη την περιοχή για να παρέχει κοντινά σημεία παραλαβής και αποβίβασης. Τα λεωφορεία θα παρέχουν δρομολόγια τρεις ώρες πριν από έναν αγώνα, με την υπηρεσία επιστροφής να αναχωρεί από το στάδιο περίπου 30 λεπτά μετά το τελικό σφύριγμα.

Τα εισιτήρια πρέπει να αγοραστούν εκ των προτέρων και απαιτείται έγκυρο εισιτήριο για τον αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου την ίδια ημέρα για την επιβίβαση. Το δελτίο τύπου προειδοποίησε τους ντόπιους και τους επισκέπτες να αναμένουν κλείσιμο δρόμων, περιορισμούς στις στροφές και αλλαγές στην κυκλοφορία γύρω από το κέντρο της Βοστώνης και το στάδιο της πόλης κατά τη διάρκεια του τουρνουά.