Ο Στέφανος Καπίνο και η σύντροφός του Μιρκέτα Βιδάλη γνωστοποίησαν μέσω των προσωπικών τους λογαριασμών στα social media πως περιμένουν το πρώτο τους παιδί.

Συγκεκριμένα, το ζευγάρι δημοσίευσε φωτογραφίες στο Instagram, στις οποίες απεικονίζονται μαζί με το σκυλάκι τους σε ένα βουκολικό τοπίο. Οι δύο τους, χαμογελαστοί και εμφανώς ευτυχισμένοι, μοιράστηκαν τη χαρμόσυνη είδηση με τους διαδικτυακούς τους φίλους.

Μάλιστα, ο ίδιος ο Στέφανος Καπίνο αποκάλυψε μέσα από σχόλιό του κάτω από τη φωτογραφία πως το μωρό αναμένεται να έρθει στον κόσμο στις αρχές Αυγούστου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mirketa (@mirketa)