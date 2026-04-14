Εξαιρετική σεζόν πραγματοποιεί ο Στέφανος Καπίνο με τη φανέλα της Βίντερτουρ στο πρωτάθλημα της Ελβετίας, έχοντας εξελιχθεί σε έναν από τους πιο αποτελεσματικούς τερματοφύλακες στις εκτελέσεις πέναλτι.

Ο Έλληνας πορτιέρε έχει αντιμετωπίσει συνολικά 10 πέναλτι μέσα στη σεζόν και έχει καταφέρει να αποκρούσει τα 5, καταγράφοντας εντυπωσιακό ποσοστό επιτυχίας 50%.

Παρά τη δύσκολη πορεία της ομάδας του, που βρίσκεται κοντά στη ζώνη του υποβιβασμού, ο ίδιος ξεχωρίζει με τις εμφανίσεις του και ειδικά στην πρόσφατη αναμέτρηση με την Γκρασχόπερς, όπου απέτρεψε ακόμη μία εκτέλεση από την άσπρη βούλα.

Στη φετινή του λίστα περιλαμβάνονται επίσης αποκρούσεις απέναντι σε ομάδες όπως η Σεντ Γκάλεν, η Ζυρίχη, η Βασιλεία και η Λωζάννη.

Σε ατομικό επίπεδο διανύει μία από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του, όντας από τους κορυφαίους σε επεμβάσεις στο ελβετικό πρωτάθλημα, με συνολικά 33 συμμετοχές και σχεδόν 3.000 λεπτά αγωνιστικής δράσης.