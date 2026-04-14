Σύμφωνα με σερβικά ΜΜΕ, η υπόθεση σχετίζεται με οφειλές προς τον Κέβιν Πάντερ, ο οποίος πλέον αγωνίζεται στην Μπαρτσελόνα. Ο Αμερικανός γκαρντ είχε δικαιωθεί δικαστικά, με την Παρτιζάν να καλείται να καταβάλει ποσό περίπου 200.000 δολαρίων, καθώς και επιπλέον έξοδα.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Πάντερ είχε ετήσιες καθαρές απολαβές ύψους 2,35 εκατ. δολαρίων για τη σεζόν 2023/24, ενώ παρά τη συνέχιση του συμβολαίου του για την επόμενη χρονιά, αποχώρησε για την Μπαρτσελόνα.
Η σερβική ομάδα υποστήριξε ότι δεν όφειλε την καταβολή συγκεκριμένου φόρου εισοδήματος, προχωρώντας σε παρακράτηση ποσών, γεγονός που οδήγησε σε νομική διαμάχη.
Έτσι, η υπόθεση βρίσκεται σε διαδικασία επίλυσης και ότι σύντομα θα αρθεί η απαγόρευση, ενώ έχει ήδη προσφύγει στο CAS.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Παρτιζάν
«Η Παρτιζάν είναι πλήρως ενημερωμένη για την υπόθεση. Η τρέχουσα απαγόρευση θα αρθεί πολύ σύντομα, καθώς αυτό ήταν ένα απαραίτητο βήμα στο πλαίσιο της συμφωνημένης διαδικασίας πληρωμής.
Πρόκειται για θέμα φορολογίας του Κέβιν Πάντερ, στα οποία δεν θα υπεισέλθουμε. Έχουμε ασκήσει έφεση στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Ελβετίας και, δεδομένου ότι ο σύλλογός μας προσφεύγει για πρώτη φορά εκεί, πιστεύουμε ότι αυτό εξηγεί επαρκώς τη θέση μας σχετικά με την απόφαση του BAT.
Ωστόσο, η έφεσή μας δεν αναστέλλει τη διαδικασία. Στο μεταξύ, θα διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία του συλλόγου, καθώς και την άρση της απαγόρευσης», αναφέρει η επίσημη τοποθέτηση της Παρτίζαν.