Σύμφωνα με σερβικά ΜΜΕ, η υπόθεση σχετίζεται με οφειλές προς τον Κέβιν Πάντερ, ο οποίος πλέον αγωνίζεται στην Μπαρτσελόνα. Ο Αμερικανός γκαρντ είχε δικαιωθεί δικαστικά, με την Παρτιζάν να καλείται να καταβάλει ποσό περίπου 200.000 δολαρίων, καθώς και επιπλέον έξοδα.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Πάντερ είχε ετήσιες καθαρές απολαβές ύψους 2,35 εκατ. δολαρίων για τη σεζόν 2023/24, ενώ παρά τη συνέχιση του συμβολαίου του για την επόμενη χρονιά, αποχώρησε για την Μπαρτσελόνα.

Η σερβική ομάδα υποστήριξε ότι δεν όφειλε την καταβολή συγκεκριμένου φόρου εισοδήματος, προχωρώντας σε παρακράτηση ποσών, γεγονός που οδήγησε σε νομική διαμάχη.

Έτσι, η υπόθεση βρίσκεται σε διαδικασία επίλυσης και ότι σύντομα θα αρθεί η απαγόρευση, ενώ έχει ήδη προσφύγει στο CAS.