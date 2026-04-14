Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε το τέλος της συνεργασίας του Βασίλη Σπανούλη με την Μονακό, ξεκίνησαν τα σενάρια για την επόμενη ομάδα του προπονητή της Εθνικής Ελλάδος.

Πολλές ομάδες έχουν γραφτεί σε δημοσιεύματα πως εξετάζουν την περίπτωσή του, ωστόσο η τελευταία αναφορά έχει να κάνει με την ομάδα από το Ντουμπάι.

Η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τερμάτισε τη συνεργασία της με τον Γιούριτσα Γκολέματς και την τεχνική ηγεσία ανέλαβε ο Αλεκσάντερ Σέκουλιτς μέχρι το τέλος της σεζόν.

Τι λένε στο εξωτερικό για το μέλλον του Σπανούλη

Ωστόσο, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, ο μεγάλος στόχος της Ντουμπάι είναι ο Βασίλης Σπανούλης. Οι ιθύνοντες της ομάδας βλέπουν στο πρόσωπο του Έλληνα προπονητή αυτόν που θα μπορεί να δώσει άλλη δυναμική στο project τους και να αλλάξει το status της ομάδας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Μένει να φανεί ποια θα είναι η εξέλιξη στην υπόθεση Σπανούλη για την Ντουμπάι, η οποία υπενθυμίζεται πως έχει δώσει συμβόλαιο στον Σέκουλιτς μέχρι το τέλος της σεζόν.

Κάτι που δείχνει πως (θα) εξετάζουν κι άλλες περιπτώσεις ενόψει της επόμενης χρονιάς.