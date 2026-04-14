Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών εκδόθηκε στις 14 Απριλίου 2026, με αφορμή τουρκική ανάρτηση σχετικά με τη Μουσουλμανική Μειονότητα στη Θράκη.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει με σαφήνεια τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικής. Το Υπουργείο υπενθυμίζει ότι οι σχετικές προβλέψεις της Συνθήκης παραμένουν απολύτως δεσμευτικές και αποτελούν θεμέλιο του διεθνούς δικαίου στην περιοχή.

Η Ελλάδα, ως ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, ενεργεί εντός του πλαισίου που θέτει το Σύνταγμα και εφαρμόζει πλήρως τις διεθνείς συμβάσεις για την προστασία των δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η χώρα σέβεται και προστατεύει απόλυτα τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη.

Τα μέλη της μειονότητας, ως Έλληνες πολίτες, απολαμβάνουν πλήρους ισονομίας και ισοπολιτείας. Η ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι αυτή η αρχή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ελληνικής δημοκρατικής τάξης και της ευρωπαϊκής νομικής παράδοσης.

Καταλήγοντας, το Υπουργείο σημειώνει ότι «επαναλαμβανόμενες ανακοινώσεις με ανάλογο περιεχόμενο ούτε δίκαιο παράγουν ούτε συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και καλής γειτονίας», στέλνοντας σαφές μήνυμα για την ανάγκη σεβασμού των διεθνών συνθηκών και των αρχών της καλής γειτονίας.